Lexa procura mães de bebês de nome Sofia para doar pertences de filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lexa usou as redes sociais e seu alcance de mais de 20 milhões de seguidores para procurar por bebês de nome Sofia. Ela conta que tem o desejo de doar o enxoval personalizado da bebê que esperava para alguma mãe de uma filha recém-nascida.

Lexa perdeu sua filha, Sofia, em fevereiro, três dias depois do nascimento. Ela enfrentou uma gestação de alto risco devido a um quadro raro de pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Hellp, condição rara que afeta o fígado e as plaquetas sanguíneas.

"Eu vou postar e apagar assim que eu achar. Falei com pessoas próximas, mas não achei nenhuma bebê Sofia. Tenho muitas coisas personalizadas com o nome e gostaria de dar com todo amor do mundo para outra bebê que esteja para nascer, porque a maioria das coisas é RN (tamanho recém-nascido)", escreveu ela numa mensagem.

"São roupinhas de excelente qualidade, alguns produtos, trocador portátil. Por favor, me enviem um direct. Eu doarei só as personalizadas, mas doarei com o coração cheio de alegria!", escreveu Lexa.

Após o anúncio, ela deletou a postagem, um sinal de que possa ter encontrado o que procurava.