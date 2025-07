Após críticas, Paolla Oliveira diz que verdadeira cena do 'mambo caliente' não foi ao ar em 'Vale Tudo'

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cena exibida no capítulo de "Vale Tudo" de terça-feira (15) frustrou parte dos espectadores da novela. Nela, Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) entra em uma balada, se embebeda e perturba o DJ pedindo para tocar "um mambo caliente".

Protagonizado por Renata Sorrah na versão de 1988, esse trecho é considerado um dos mais icônicos da personagem, que luta contra o alcoolismo. A cena de Paolla foi bastante criticada nas redes

A atriz também usou suas redes sociais para rebater os comentários pouco elogiosos à sua atuação. Ao comentar uma das publicações, ela disse que a verdadeira cena do "mambo caliente", aquela que ficou marcada na memória dos espectadores, ainda não foi ao ar. Com emojis de risos, afirmou: "Não é a cena".

No X, alguns internautas já haviam demonstrado descontentamento com os trechos exibidos. "Falta texto, falta direção, falta tutano, falta verdade, falta assinatura e faltou mambo. Até a cena icônica foi brochante!", reclamou um internauta.

"A Manuela Dias transformou a icônica cena em uma esquete do Zorra com o bordão do mambo", criticou outra.

"A cena original da Heleninha pedindo um mambo. Manuela Dias destruiu até isso. Parabéns para ela. É a assassina da teledramaturgia", detonou outro.

