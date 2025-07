Chef de Alto Nível faz audiência da Globo subir, mas não tira público do MasterChef na Band

© Divulgação / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A estreia do Chef de Alto Nível na noite de terça-feira (15), na Globo, reforçou a ideia de que o brasileiro saboreia com prazer as competições gastronômicas. A audiência do programa comandado por Ana Maria Braga foi comemorada nos bastidores da emissora: 13 pontos com 28% de participação na Grande São Paulo.

Segundo a própria Globo, os números representam um aumento de 2 pontos (18%) na média da faixa horária em relação às quatro terças-feiras típicas anteriores (sem contar os jogos da Copa do Mundo de Clubes). No Rio de Janeiro, o programa teve um resultado ainda melhor: 18 pontos com 34% de participação, um crescimento de 5 pontos (38%) na mesma comparação.

Apesar da audiência superior, o Chef de Alto Nível não roubou o público fiel do MasterChef Brasil, da Band, que registrou o segundo melhor desempenho desde a estreia da temporada, em 27 de maio. O programa dos chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo teve 1,5 ponto de média em São Paulo. A atração só tinha tido um desempenho melhor no dia 3 de junho, quando cravou 1,6 ponto.

Inspirado no formato norte-americano Next Level Chef, de Gordon Ramsay, o reality da Globo divide os 24 participantes em três categorias: profissionais, amadores e cozinheiros da internet. A competição acontece em três cozinhas distribuídas verticalmente em uma torre de 17 metros de altura, variando do porão até o topo, cada uma com diferentes níveis de recursos.

O episódio de estreia começou com oito participantes e terminou com três eliminações de uma vez, bronca dos jurados, ingredientes sem harmonia e até massa servida crua. Os jurados, que também atuam como mentores, são os chefs Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda.

No próximo episódio, outro grupo com oito competidores disputa a segunda das três seletivas. E, para quem ficar até o fim, o prêmio é de R$ 500 mil, além de uma mentoria com os três chefs.

