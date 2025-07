Fernanda Paes Leme fala sobre o fim da amizade com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

© Divulgação / Band

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Paes Leme falou pela primeira vez sobre o fim da amizade com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. No episódio desta quarta-feira (16) de seu videocast, que se chama Grande Surto, a atriz negou que houvesse qualquer briga entre eles, mas admitiu que a relação já não é mais a mesma.

"A gente claramente se afastou e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também", explicou.

No episódio, que tinha como tema "Amizade Tem Prazo de Validade?" e como convidadas Jana Rosa e Juvi Chagas, a apresentadora disse que o afastamento não partiu dela. Ela avaliou ter insistido em manter contato "mais do que deveria" e que isso não foi positivo para nenhuma das partes.

A apresentadora também relatou que sofreu mais pela tentativa de manter algo que já não existia do que pela perda da relação. "Amizade não é algo que precisamos forçar, não é uma cobrança", refletiu.

Apesar do distanciamento, Fernanda afirmou não guardar ressentimento e comentou que o carinho por Giovanna e Bruno permanece o mesmo. Segundo ela, o que realmente importa são as coisas boas vividas entre eles.

"Eu espero que a gente consiga se encontrar na vida, ter amor, leveza e viver novas coisas boas", disse sobre uma possível reaproximação com o casal no futuro.

A amizade entre Fernanda e Bruno existia antes mesmo de ele ser casado com Giovanna. As duas se tornaram amigas com o tempo e, mais recentemente, chegaram a dividir a bancada do podcast Quem Pode, Pod entre 2022 e 2023.

Fernanda também é madrinha de Bless, um dos filhos do casal.

Leia Também: Lucas Lucco é indiciado sob suspeita de estelionato na venda de Porsches