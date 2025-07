Paolla Oliveira é pega de surpresa com anúncio da Grande Rio e diz que não sabe se vai desfilar

© <p>TV Globo/ Leonardo Rosário</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira foi anunciada nesta quarta-feira (16) pela Grande Rio como rainha de honra da escola para o Carnaval de 2026. A novidade, divulgada nas redes sociais da agremiação, surpreendeu até a própria atriz, que interpreta Heleninha Roitman na novela "Vale Tudo", da Globo. "Meu telefone bombando com as pessoas me parabenizando por eu ter voltado a ser rainha da Grande Rio, e eu não estava entendendo nada", disse Paolla em vídeo publicado nas redes sociais.

Ela agradeceu o carinho da escola e reforçou o vínculo com a agremiação, mas afirmou que ainda não decidiu se irá desfilar no próximo ano: "Gente, vamos viver! Ainda tem muito tempo até o Carnaval, e até lá a gente vê o que faz", comentou.

A atriz, que já foi rainha de bateria da Grande Rio entre 2009 e 2010, e depois de 2020 a 2025, também fez questão de destacar sua sucessora, a influenciadora Virginia Fonseca: "Vamos esclarecer uma coisa, já que a gente está falando em posto? A rainha da Grande Rio é a Virginia. Vamos deixar a menina brilhar, minha gente." Paolla adiantou que pretende passar oficialmente a faixa de rainha para a influenciadora.

Além do vídeo, a assessoria de imprensa da atriz divulgou um comunicado: "Reiteramos que Paolla Oliveira, como já anunciado , não voltará a desfilar no próximo ano à frente da bateria da Grande Rio, ao contrário do que está sendo divulgado por meios de comunicação. Esclarecemos, ainda, que a atriz foi pega de surpresa pelo anúncio nas redes sociais da Grande Rio, de que foi agraciada com o título de rainha de honra -menção inédita que ela agradece com carinho, pois, como sempre disse, ela saiu do posto, mas jamais deixará o Carnaval. Para encerrar qualquer mal-entendido, Paolla passará a faixa à nova rainha, Virginia Fonseca, a qual deseja sucesso à frente da bateria da escola de seu coração."

A Grande Rio, ao anunciar a novidade, informou que Paolla fará a coroação de Virginia em "uma noite muito especial", ainda sem data definida. "Uma história de muito amor que continua viva! Paolla Oliveira será a Rainha de Honra da Grande Rio. Em um novo posto, a atriz seguirá fazendo parte da nossa escola e, em 2026, estará presente como mais uma integrante da realeza tricolor. A gente não precisa nem falar, né!? A casa é sua, Paolla Oliveira", escreveu a escola nas redes sociais.