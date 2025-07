Promotora do caso Diddy é demitida após julgamento que gerou controvérsia

© Frazer Harrison/Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A promotora que cuidou do caso do rapper Sean "P. Diddy" Combs, condenado por transporte para fins de prostituição, foi demitida nesta quarta-feira, segundo a imprensa americana. Maurene Comey é filha do ex-diretor do FBI, James Comey.

Condenado por duas acusações de transporte para prostituição, envolvendo duas ex-namoradas, mas inocentado de três outras acusações mais graves, envolvendo tráfico sexual e extorsão, P. Diddy permanecerá preso até a definição de sua sentença.

Ele pode ser sentenciado no máximo a 20 anos de prisão. A informação foi anunciada pelo juiz Arun Subramanian no começo do mês.

Veículos americanos dizem ainda que Comey pode ter sido demitida por causa de desavenças que seu pai teve com o presidente Donald Trump no passado.

Diddy faz terapia na prisão para tratar vício em drogas e controlar violência O TMZ revelou que o ex-empresário e rapper teria buscado tratar do seu uso de drogas e prevenir violência doméstica Folhapress | 11:30 - 16/07/2025

Leia Também: Harry repete princesa Diana e caminha em campo minado na África