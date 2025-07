Amauri Soares anuncia Leonora Bardini como sua sucessora na direção da Globo

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor da TV Globo, Amauri Soares, anunciou nesta quarta-feira (16) o nome de sua sucessora. Ele deixará o cargo para Leonora Baldini.

"Há alguns assuntos que, infelizmente, ainda são tratados como tabu no meio corporativo, principalmente entre executivos. Um deles é sucessão.", escreveu Amauri na rede social Linkedin.

"Considero a formação de profissionais para cargos executivos, inclusive o meu próprio cargo, uma das missões mais nobres nas nossas carreiras. Se nós, que temos mais experiência nestes cargos, não contribuirmos para a formação das próximas gerações de executivos, quem o fará?", continuou.

"Trato deste assunto de forma muito transparente com meu time e até fora da empresa. Tenho orgulho de ajudar a formar as pessoas que farão a gestão da Globo no futuro", prosseguiu ele, que vai passar a dirigir apenas os Estúdios Globo.

"Estou há 12 anos formando a nova geração de executivos da emissora. E tenho uma sucessora em estágio avançado de formação, que é a competente Leonora Bardini, hoje diretora do Canal TV Globo. Graças à formação dela como sucessora na TV eu poderei deixar de acumular duas posições executivas da empresa e, assim, me dedicar exclusivamente à gestão dos Estúdios Globo, onde ainda tenho bons anos de trabalho pela frente", escreveu.

"Se hoje eu posso ocupar importantes posições na Globo é porque, no passado, outros executivos foram generosos e contribuíram para minha formação. Eu, agora, busco fazer o mesmo", completou.

Leia Também: Na Dança dos Famosos, Catia Fonseca ganha ajuda de Luciano Huck para emplacar na Globo