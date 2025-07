As amantes mais famosas e poderosas da Realeza

© <p>Getty Images</p>

O título de amante Real remonta a milhares de anos. E, como o drama e o escândalo cercavam essas mulheres, a sociedade muitas vezes as desprezava, mas fazia isso em silêncio, já que muita gente via a posição de amante Real como uma das mais altas da terra. Longe de serem apenas uma companhia no quarto para os monarcas, as amantes (especialmente aquelas de famílias poderosas) muitas vezes influenciavam reis e imperadores em benefício próprio e de seus parentes. Apesar de ser uma posição instável, o amor e o desejo permaneceram fortes, deixando uma marca eterna nas páginas dos livros de História. Quer saber mais sobre essas mulheres ambíguas?

Clique na galeria e descubra as amantes da Realeza mais influentes da história.