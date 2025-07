Morre Connie Francis, cantora americana de 'Pretty Little Baby', aos 87 anos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Connie Francis, cantora americana que dominou as paradas musicais dos Estados Unidos nos anos 1960 e cuja música "Pretty Little Baby" recentemente viralizou no TikTok, morreu nesta quarta-feira (16) aos 87 anos. A informação foi confirmada por seu amigo e assessor, Ron Roberts.

"É com o coração pesado e extrema tristeza que informo sobre o falecimento de minha querida amiga Connie Francis na noite passada. Sei que Connie aprovaria que seus fãs estejam entre os primeiros a saber desta triste notícia", afirmou Roberts, presidente da gravadora da artista, Concetta Records.

A cantora despontou no fim dos anos 1950. Ela emplacou 15 músicas nas dez mais tocadas da Billboard, e foi a primeira mulher com três músicas a alcançar o topo das paradas musicais. "Everybody's Somebody's Fool", "Don't Break the Heart That Loves You" e "Who's Sorry Now" e "Stupid Cupid" são alguns de seus maiores sucessos.

Mais recentemente, "Pretty Little Baby" (1962) entrou para as 50 músicas mais tocadas internacionalmente no Spotify após sucesso no TikTok. A artista inclusive entrou para a rede social, afirmando que estava "perplexa e empolgada" pela fama da canção 60 anos após seu lançamento.

Com discos gravados em alemão, italiano e espanhol, Francis também regravou a música brasileira "Deixa Isso Para Lá", de Jair Rodrigues, em versão adaptada com o título "Bossa Nova Hand Dance". Uma de suas canções mais famosas, "Stupid Cupid", ganhou uma versão brasileira, cantada por Celly Campello.

Ela também já atuou em filmes como protagonista em "Quando Eles e Elas Se Encontram... " (1965) e "Nas Águas da Marujada" (1963). Foi casada quatro vezes e adotou um filho, Joey, com Joseph Garzilli.

A artista, cujo nome real é Concetta Franconero, nasceu em 1937 em Newark, em Nova Jersey, em uma família de origem italiana. Ela começou a tocar música cedo e estreou nos palcos com apenas 4 anos de idade.

Durante sua infância e adolescência, apareceu em programas de variedades da televisão americana, como "Marie Moser's Starlets", "Original Amateur Hour" e "Startime". Em 1955 assinou com a gravadora MGM Records e, apesar de seus primeiros singles não terem feito sucesso, emplacou seu primeiro hit em 1957 com "The Majesty of Love", um dueto com Marvin Rainwater.

Em 1974, foi vítima de violência sexual, e em 2002 entrou com um processo contra a Universal Music, alegando que a gravadora autorizou o uso de suas canções em dois filmes com cenas explícitas do mesmo tipo de violência. O trauma a levou a uma tentativa de suicídio e a internações em instituições psiquiátricas.

Alguns dos altos e baixos da artista são relatados em um livro de memórias, "Who's Sorry Now", de 1984. Em 2017 ela lançou a autobiografia "Among My Souvenirs", e, em 2018, se aposentou oficialmente.

