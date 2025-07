Gosto de fazer nada, diz Marília Gabriela ao explicar decisão de parar de trabalhar

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após mais de 50 anos de carreira, Marília Gabriela cansou de ter horários e compromissos diários na agenda. Ela, que recentemente anunciou sua aposentadoria da televisão, agora se dedica a fazer o que quer e a aproveitar o seu tempo da maneira que bem entender -e isso inclui mais uma temporada da peça "A Última Entrevista de Marília Gabriela", em São Paulo.

Ela divide o palco com o filho Theodoro Cochrane, e para divulgá-la, os dois foram os convidados do Encontro com Patrícia Poeta desta quinta-feira (17). Na entrevista, a jornalista, que mediou o primeiro debate presidencial televisionado no Brasil, em 1989, e apresentou o revolucionário TV Mulher, nos anos 1980, entre outros trabalhos memoráveis, falou sobre sua decisão de parar com tudo.

"Gosto de fazer nada. Não ter horário, não ter a obrigação de estar em algum lugar às tantas horas, ou acordar a não sei que horas. Claro, o meu corpo já acostumou. Eu acordo cedo, faço exercícios, mas o resto do tempo é meu", disse.

Ela contou também como tem aproveitado o tempo livre. "Eu escolho o que fazer. E isso é uma liberdade, eu leio, vejo coisas na TV, e gosto. Eu trabalhei a vida inteira, inteira, inteira. E não é que eu não tenha gostado, eu gostei de cada minuto da minha vida até aqui. E agora gosto de fazer nada".

Leia Também: Paolla Oliveira é pega de surpresa com anúncio da Grande Rio e diz que não sabe se vai desfilar