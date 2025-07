Dani Calabresa dá à luz ao primeiro filho, Bernardo

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu Bernardo, filho da atriz Dani Calabresa e do publicitário Richard Neuman. O bebê veio ao mundo no último dia 8, mas só nesta quinta (17) que Dani anunciou a chegada nas redes sociais.

Ela deu à luz na maternidade Pro Matre, em São Paulo.

"Nosso bebê Bernardo chegou em 8 de julho. O coração que batia aqui dentro, agora está aqui fora, fazendo o nosso transbordar de amor. Melhor sensação do mundo. Obrigada, meu Deus", escreveu ela.

A artista publicou um carrossel de imagens com o pezinho da criança, a marcação no braço do papai e momentos antes do parto registrados no hospital.

Muitos amigos e famosos fizeram questão de felicitar os dois. Foi em janeiro que a humorista de 43 anos anunciou a sua primeira gravidez. Ela é casada com o publicitário desde 2022.

"Temos um turu-turinho aqui dentro! Obrigada, meu Deus! A gente estava doido para contar para vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?", escreveu ela antes de saber que seria um menino.

Leia Também: Paolla Oliveira é pega de surpresa com anúncio da Grande Rio e diz que não sabe se vai desfilar