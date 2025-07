Morte de investigador paranormal reacende lendas sobre a boneca Annabelle

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte súbita de Dan Rivera, 54, nos Estados Unidos voltou a colocar os holofotes sobre uma das figuras mais famosas do terror: a boneca Annabelle. Investigador paranormal e produtor de programas como "28 Dias Assombrados" (Netflix) e "Most Haunted Places" (Travel Channel), Rivera viajava com a réplica da boneca em uma turnê esgotada chamada "Devils on the Run".

Ele sofreu um mal súbito em seu quarto de hotel em Gettysburg, na Pensilvânia, no último domingo (13), e não resistiu após ser submetido a manobras de ressuscitação.

A ligação entre a morte e o artefato assustador não demorou a viralizar nas redes sociais. Usuários relembraram outros episódios curiosos envolvendo Annabelle, como o incêndio que destruiu a Casa Warner, no Rio de Janeiro, em julho de 2023.

A exposição, que ficava no estacionamento do Shopping Nova América, contava com cenários de filmes e séries do estúdio Warner Bros., incluindo "Scooby-Doo", "Matrix", "Harry Potter" e "Invocação do Mal" -franquia na qual a boneca ficou mundialmente conhecida.

O fogo consumiu diversos itens da mostra, como a réplica da Máquina de Mistérios, do Scooby-Doo, e o Batmóvel. Annabelle, uma das peças mais fotografadas do espaço, também foi destruída. A réplica usada no evento era semelhante à que aparece nos filmes, mas não se tratava da original. Segundo a organização da mostra, a causa provável do incêndio foi uma falha elétrica, e o Crea-RJ não encontrou irregularidades na estrutura.

Apesar disso, teorias conspiratórias ligando o episódio ao suposto "poder maligno" da boneca voltaram a circular. O modelo original -bem diferente da versão de porcelana dos cinemas- era feito de pano e se chamava Raggedy Ann, brinquedo popular nos EUA no início do século 20. Ela pertenceu à filha do autor e ilustrador Johnny Gruelle e acabou sendo associada a fenômenos paranormais após cair nas mãos dos famosos investigadores Ed e Lorraine Warren.

Por décadas, a boneca permaneceu trancada em uma redoma de vidro no Museu Oculto dos Warrens, em Connecticut. Após o fechamento do espaço, passou a ser exibida em eventos e convenções sobre o sobrenatural, como a turnê liderada por Dan Rivera, que era o principal investigador da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra (NESPR).

A causa exata da morte de Rivera ainda não foi divulgada oficialmente, mas a coincidência de ele estar com a boneca durante a viagem bastou para alimentar a crença de que Annabelle segue "ativa", mesmo fora das telas.