Marcos Mion estreia nova temporada do Caldeirão de Inverno em Foz do Iguaçu

© <p>Tv Globo / João Cotta</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No próximo sábado (19), o Caldeirão com Mion estará em cenário diferente. O programa será apresentado direto de Foz do Iguaçu (PR). "A gente adora fazer essas viagens e levar o Caldeirão para dentro do Brasil e o Brasil para dentro do Caldeirão", diz Marcos Mion.

A atração musical do programa de estreia, com as Cataratas do Iguaçu como plano de fundo, será o Roupa Nova. Ao longo da temporada, o programa recebe ainda convidados como Belo, Nando Reis com o filho Sebastião e Arnaldo Antunes, Vitor Kley, Marina Sena, Pocah e Zaynara.

No quadro 'Sobe o Som', Gil do Vigor e Sarah Andrade vão enfrentar Giovana Cordeiro e Kenya Sade. Participam ainda, ao longo da temporada, Thiago Oliveira, David Junior, Jonathan Azevedo, Ramille, Rodrigo Sant'anna, Andy Gercker, Amaury Lorenzo, Felipe Velozo, Júlia Rabello, Priscilla Castelo Branco, Humberto Martins e Raul Gazolla.

"Vamos ter pessoas da região, como a dona Evelina, uma guia turística que tem a idade do Parque das Cataratas. Ela é um ícone, um xodó local, que passa toda a importância e história do parque, da preservação desse lugar", diz Mion.

O apresentador diz que partiu dele a ideia de fazer as temporadas de férias em diferentes cidades brasileiras. "Todo o nosso time trabalha com incansável esforço para realizar esse desejo a cada seis meses", diz. "Me sugeriram Foz por motivos óbvios, como a potência e beleza natural, os passeios, as curiosidades e a tríplice fronteira. E ainda casou com o fato de ser uma cidade importante na novela 'Vale Tudo', potencializando e juntando forças com outro grande produto da emissora."

"Buscamos levar uma experiência completa para quem nunca foi ou nunca terá a oportunidade de ir até Foz. Fazemos isso contando as histórias, mostrando os personagens, as curiosidades, os lugares únicos, além dos talentos locais e as imagens de tirar o fôlego", diz Mion.

"O grande diferencial do Caldeirão é que ele é feito com verdade. E o público sente isso. É sobre conexão emocional. O Caldeirão não é um programa que passa na TV, ele entra na casa das pessoas como um convidado querido, que traz alegria, inspiração e representa o Brasil real em todas suas peculiaridades", acrescenta.

"Isso é um privilégio enorme e levo minha essência, minha paixão pela comunicação e meu compromisso com o público para cada minuto do programa. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Sao raros os programas de TV realmente autorais e eu tenho o privilégio de estar entre essas exceções. Eu honro esse espaço com dedicação total e com o coração aberto. A relação com o público não se sustenta apenas por audiência, mas sim por afeto e conexão: essas são as chaves para uma relação duradoura", diz ele.

O Caldeirão com Mion tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.