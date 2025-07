Ex-BBB Paula Amorim perde o terceiro bebê

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paula Amorim, 36, anunciou nas redes sociais que perdeu sua terceira gestação seguida. Ela e o marido, Breno Simões, 37, são pais de Theo, de três anos. O casal de ex-BBBs está há alguns anos tentando ter um segundo filho.

A mineira teve a primeira perda gestacional em março de 2024. A segunda aconteceu em maio de 2025. Segundo a publicação, o casal descobriu no primeiro ultrassom que o embrião não estava se desenvolvendo conforme o esperado, o chamado aborto retido.

"Nossa terceira perda. No momento que soube que minha gestação não evoluiu, me bateu um cansaço imediato. Uma exaustão antecipada de tudo que eu sabia que estava por vir. Soa estranho, mas foi exatamente assim que me senti, exausta! Logo depois veio a tristeza", desabafou Paula.

"No dia 20 de junho descobri que estava grávida. Dia 25 contei para o Breno. Dia 11 de julho, no nosso primeiro ultrassom, não vimos os esperados batimentos cardíacos da 9ª semana. E, nessa montanha russa de emoção, expectativa e frustração, me ausentei. Fiquei só comigo mesma, para me reencontrar em meio ao caos", escreveu a ex-BBB.

"Feliz com a mudança, animada por estar perto da família, exausta emocionalmente, triste, insegura e grata por Deus estar presente em todos os momentos", completou. "Seguimos e seguiremos, dia após dia, sem deixar de acreditar", encerrou ela, agradecendo aos médicos e ao hospital.

Paula e Breno se conheceram e começaram a namorar no BBB 18. Paula também participou do reality No Limite de 2021 e foi campeã da edição.