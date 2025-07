Aline Patriarca e Diogo Almeida anunciam fim do namoro após BBB 25

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Aline Patriarca, 32, e Diogo Almeida, 40, que viveram um romance durante o BBB 25, não estão mais juntos. O fim do namoro foi anunciado por ambos nas redes sociais.

"Em respeito aos fãs, quero informar que eu e Diogo não somos mais um casal. Vivemos momentos especiais, mas, em comum acordo, entendemos que estamos em fases e com objetivos diferentes", publicou Aline nos stories do Instagram. Ela também agradeceu o apoio e pediu respeito e privacidade. Diogo compartilhou o mesmo texto.

O relacionamento começou dentro do reality show da Globo, marcado por alguns desentendimentos. Eles chegaram a terminar antes da eliminação do ator no sexto paredão. Já a ex-policial baiana deixou o programa na décima berlinda. Após o fim do BBB, os dois reataram o namoro e oficializaram a relação publicamente em maio.