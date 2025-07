Thiago Gagliasso provoca Bruno após ator ironizar tornozeleira de Bolsonaro

© Reprodução- Instagram

(FOLHAPRESS) - Bruno Gagliasso completou 43 anos em abril, e seu irmão, Thiago, o parabenizou, acenando com a possibilidade de uma reaproximação após sete anos afastados por divergências políticas. No entanto, nesta sexta-feira (18), o clima azedou novamente. O deputado estadual (PL-RJ) e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro ironizou o marido de Giovanna Ewbank, que publicou uma sequência de vídeos sobre o uso de tornozeleira eletrônica.

A postagem aconteceu no dia em que Bolsonaro se tornou alvo de uma operação da Polícia Federal e passou a usar tornozeleira eletrônica por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Thiago ironizou a atitude do ator em seus stories no Instagram: "Pronto, voltou a falar de política. Estava caladinho apagando incêndio na Amazônia", escreveu.

Além da tornozeleira eletrônica, o ex-presidente enfrenta outras restrições, incluindo recolhimento domiciliar noturno, proibição de uso de redes sociais, impedimento de aproximação de embaixadas e de contato com investigados ou réus. A Procuradoria-Geral da República justificou as medidas apontando a "concreta possibilidade de fuga" de Bolsonaro.

O rompimento entre Bruno e Thiago começou em 2017, quando as diferenças políticas entre os dois vieram a público. Bruno é crítico de Bolsonaro, enquanto Thiago construiu sua carreira política como aliado do ex-presidente. A tensão aumentou após a exposição de conversas privadas envolvendo membros da família nas redes sociais. Desde então, os irmãos deixaram de se falar.

Em 2022, Bruno afirmou publicamente que ele e Giovanna foram expostos de forma inadequada por Thiago. O ator acrescentou que o afastamento também foi motivado, entre outros fatores, porque "não existe mais a política não estar ligada à moral".

No dia 13 de abril, Thiago parabenizou Bruno: "Apesar das nossas divergências políticas, de eu não poder abraçá-lo há sete anos, de termos ideologias distintas, lá na frente, se Deus quiser, vamos resolver essa situação", escreveu. Na sequência, declarou lealdade ao irmão: "Ele sabe que sempre poderá contar comigo, independentemente de qualquer coisa, assim como eu sempre contei com ele".