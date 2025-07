Rei Charles tece duras palavras durante cerimônia: “Absolutamente louco”

© Chris Jackson/Getty Images

Durante a celebração do Trooping the Colour, desfile militar que marca oficialmente o aniversário do monarca britânico, o rei Charles III foi flagrado por um especialista em leitura labial fazendo um comentário enigmático sobre uma pessoa não identificada.

Segundo o britânico Daily Express, o episódio aconteceu em junho, na varanda do Palácio de Buckingham, onde o rei acompanhava a cerimônia ao lado da rainha Camilla. Também estavam presentes o príncipe William, a princesa Kate, os filhos do casal — George, Charlotte e Louis —, além do príncipe Edward e sua esposa, Sophie, duquesa de Edimburgo.

A frase atribuída ao rei foi decodificada pelo especialista Jeremy Freeman:

“Absolutamente louco. Um desrespeito absolutamente extraordinário. Não sou como ele. Essa é a diferença entre eu e ele.”

A identidade do alvo da crítica não foi revelada, mas as palavras geraram intensa especulação, especialmente diante das tensões recentes na família real.

O comentário foi divulgado pelo especialista nesta semana, coincidentemente durante as comemorações do aniversário da rainha Camilla.

Entre os nomes cotados como possíveis alvos da frase estão o príncipe Harry, com quem Charles mantém uma relação distante desde que o filho se afastou da monarquia, e o príncipe Andrew, envolvido em diversas polêmicas.

Andrew, irmão mais novo do rei, foi afastado das funções públicas após acusações de abuso sexual e envolvimento com o financista Jeffrey Epstein. Em janeiro deste ano, voltou às manchetes ao ser associado a um suposto amigo espião e por, alegadamente, ter usado um nome falso para abrir empresas privadas de investimento.

Desde então, Andrew perdeu títulos militares e foi proibido de usar o tratamento de "sua alteza real". Em 2023, já com Charles no trono, foi oficialmente retirado das dependências do Palácio de Buckingham, onde morava.

Sem confirmação oficial, resta a dúvida: quem foi o alvo do desabafo do rei em público?