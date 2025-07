Ana de Armas e Tom Cruise são flagrados juntos e levantam suspeitas

© Getty Images

Ana de Armas e Tom Cruise estão cada vez mais próximos — e os rumores de romance só crescem. Os dois foram vistos juntos curtindo dias de folga em Menorca, na Espanha, a bordo de um barco. Embora não haja registro de beijos ou carinhos, o clima de descontração e a escolha de um destino reservado chamaram atenção.

As imagens, divulgadas com exclusividade pela revista Hola!, mostram o suposto casal usando chapéus e roupas leves, em um típico visual de férias. Esta é, aliás, a quarta vez que eles são flagrados juntos.

NEW

Tom Cruise and Ana de Armas sailing together on Menorca.#TomCruise#AnadeArmas pic.twitter.com/AtKF3ZbAtR — Tom Cruise News (@TCNews62) July 16, 2025

A primeira aparição pública dos dois foi em março, quando saíram de um restaurante em Londres e, em seguida, embarcaram juntos em um helicóptero. Depois, foram vistos mais uma vez na capital inglesa na última sexta-feira.

Outro indício que alimenta a especulação: Ana e Tom estiveram na festa de aniversário de David Beckham — um dos melhores amigos do ator. Apesar de não terem sido fotografados lado a lado, Ana aparece em uma galeria de imagens publicada por Victoria Beckham nas redes sociais.

Com 26 anos de diferença entre eles — Ana tem 37 e Tom, 63 —, o relacionamento parece estar indo bem. Em uma entrevista recente, a atriz comentou que os dois estavam “muito próximos” por estarem “trabalhando juntos”, mas sem entrar em detalhes.

Os romances anteriores de Ana de Armas

Nascida em Havana, Cuba, Ana de Armas começou sua carreira ainda jovem. Aos 18 anos, mudou-se para a Espanha, onde ficou conhecida pela série El Internado (2007–2010). Em 2011, casou-se com o ator Marc Clotet, mas o relacionamento terminou dois anos depois.

Em 2020, viveu um romance com Ben Affleck que durou cerca de um ano. Depois, foi apontada como affair do executivo Paul Boukadakis, vice-presidente do Tinder. Neste ano, o nome de Tom Cruise começou a ser associado ao da atriz.

Tom Cruise e sua missão (quase) impossível no amor

Tom Cruise já viveu romances com grandes nomes de Hollywood. Foi casado com Mimi Rogers (1987–1990), Nicole Kidman (1990–2001) — com quem adotou dois filhos, Isabella e Connor —, e Katie Holmes (2006–2012), mãe de sua única filha biológica, Suri.

Suri, aliás, está com 19 anos e não vê o pai há anos. Após o divórcio, o contato entre os dois foi rompido, e há especulações de que a Cientologia, religião seguida por Cruise, seja um dos motivos.

Recentemente, Suri foi fotografada caminhando por Nova York, e impressionou por estar cada vez mais parecida com a mãe, Katie Holmes.