Cole Palmer deixa de seguir namorada após confessar "momento difíceis"

© Getty Images

Apesar do bom momento nos gramados, o atacante Cole Palmer, do Chelsea, parece não estar vivendo a mesma fase positiva na vida pessoal. De acordo com a imprensa britânica, o jogador deixou de seguir sua namorada, Connie Grace, nas redes sociais, alimentando rumores de uma possível separação após três anos de namoro.

Segundo o portal Glam Set & Match, além de parar de seguir Connie, Palmer também teria a bloqueado. A influenciadora, por sua vez, deixou de seguir a irmã do atleta e algumas pessoas próximas a ele, como o personal trainer e um primo.

No início de julho, Palmer já havia sinalizado que passava por dificuldades fora de campo. Mesmo após marcar gols importantes no Mundial de Clubes — incluindo um contra o PSG na final —, o jogador comentou em entrevista ao Goal: “Passei por momentos difíceis nos últimos meses, dentro e fora de campo”.

Connie teria viajado dos Estados Unidos para acompanhar Palmer durante o torneio, mas sua presença nos jogos foi discreta. Ela também deixou de curtir publicações do jogador no Instagram, embora ele continuasse interagindo com os posts dela até recentemente.

Após o fim da competição, Cole Palmer embarcou com a família para São Cristóvão e Neves, mas sem a companhia de Connie, reforçando a suspeita de um possível desentendimento. Nenhum dos dois comentou oficialmente sobre o status da relação até o momento.