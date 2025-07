Morre Robbie Pardlo, vocalista do City High, aos 46 anos

© Getty

O cantor Robbie Pardlo, integrante do trio de R&B City High, morreu aos 46 anos, conforme confirmou seu representante ao site norte-americano TMZ. A morte ocorreu no dia 17 de julho, em Willingboro Township, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele estava cercado por familiares e amigos próximos no momento do falecimento.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. A família informou que planeja organizar, nos próximos dias, um memorial público em homenagem ao artista. Detalhes sobre a cerimônia serão compartilhados em breve.

Nascido em Nova Jersey, Robbie Pardlo ganhou destaque no início dos anos 2000 como vocalista do City High, grupo formado também por Claudette Ortiz e Ryan Toby. O trio alcançou sucesso mundial com o hit “What Would You Do?”, lançado em 2001. A canção, que abordava questões sociais como violência doméstica e desigualdade, chegou ao Top 10 da Billboard Hot 100 e se tornou um marco da música R&B daquela década.

Outro sucesso do grupo foi a faixa “Caramel”, que contou com participação da rapper Eve. A música rendeu ao City High uma indicação ao Grammy de Melhor Performance de R&B por Duo ou Grupo com Vocais em 2002.

Fora do grupo, Pardlo colaborou com artistas de renome, incluindo Whitney Houston e Lil’ Kim, demonstrando versatilidade vocal e talento reconhecido na indústria musical americana.

Robbie Pardlo deixa a esposa, Anika Pardlo, e dois filhos, Lyric e Chord-Andrew. Ele também é lembrado por sua mãe, Marion Pardlo, seu irmão, o poeta premiado Gregory Pardlo (vencedor do Prêmio Pulitzer), sua tia Cynthia Boyer, além de seu fiel companheiro, um pastor alemão.

Thiago Gagliasso provoca Bruno após ator ironizar tornozeleira de Bolsonaro Após sete anos de afastamento por divergências políticas, Thiago Gagliasso voltou a alfinetar o irmão Bruno, ironizando um vídeo do ator sobre tornozeleira eletrônica, publicado no mesmo dia em que Bolsonaro foi alvo de operação da PF. A tentativa de reconciliação entre os irmãos parece ter fracassado Folhapress | 06:24 - 19/07/2025