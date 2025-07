Princesa belga 'ilegítima' defende Harry e diz: "Eu percebo-o"

© Getty Images

A princesa Delphine da Bélgica tem uma história que parece saída de um romance, mas é real — e marcada por reviravoltas familiares dignas de conto dramático. Filha de uma relação extraconjugal entre o então rei Alberto II e a baronesa Sybille de Selys Longchamps, Delphine só descobriu sua verdadeira origem aos 18 anos, após um teste de DNA revelar que o monarca, amigo da família, era seu pai biológico.

Hoje com 57 anos, Delphine lutou por quase duas décadas para ser reconhecida legalmente como filha do ex-rei. A batalha só terminou em 2020, quando a justiça belga deu ganho de causa à artista plástica, garantindo seu título real — embora ela diga que o status de princesa nunca foi sua motivação principal.

Em entrevista recente ao podcast It’s Reigning Men, Delphine falou sobre sua jornada pessoal e comentou também sobre outro membro da realeza com uma trajetória fora dos padrões: o príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III do Reino Unido.

"Eu entendo o Harry. Acho que ele passou por muito sofrimento, está traumatizado, e isso está vindo à tona agora", afirmou Delphine. Ela se referia ao processo que Harry move contra o governo britânico pela retirada de seu esquema de segurança oficial após sua saída da realeza em 2020, junto com a esposa Meghan Markle.

Delphine destacou que compreende as dores do duque de Sussex por também ter vivido uma exposição pública intensa sem o respaldo da monarquia: "Há essa questão da segurança… Acho que isso está ligado ao que aconteceu com a mãe dele. Eu entendo. Ele só está tentando se proteger. E todo mundo o julga, faz bullying com ele, mas ninguém se lembra dos traumas que ele carrega. É muito cruel. Ele continua sendo deixado de lado."

A artista sabe bem o que é enfrentar o desprezo público. Quando um livro publicado em 1999 revelou que o então rei Alberto II teria um filho ilegítimo, a imprensa investigou até descobrir que se tratava de Delphine. A partir dali, sua vida mudou drasticamente. Ela afirma que sua carreira artística sofreu com o escândalo, já que parte do público a via como oportunista, mesmo sabendo que não tinha responsabilidade pelo caso extraconjugal do pai.

Apesar de finalmente ter sido reconhecida como princesa e irmã do atual rei Philippe da Bélgica, Delphine diz que não se apega ao título: "Para ser sincera, isso nem combina muito comigo", disse, acrescentando que o título só tem valor por ajudar a dar visibilidade às causas sociais que apoia.

