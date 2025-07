Espectadores insatisfeitos recorrem ao Reclame Aqui para se queixar de 'Vale Tudo'

© Reprodução / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mesmo com uma recente reviravolta positiva de audiência, a nova versão da novela "Vale Tudo" continua irritando muita gente. Insatisfeitos com os rumos da trama e a atuação de parte do elenco, espectadores vêm recorrendo ao Reclame Aqui para fazer queixas à Globo. Os comentários negativos entram na categoria "qualidade do produto prestado".

O Reclame Aqui é uma plataforma online na qual consumidores registram reclamações sobre produtos e serviços, e as empresas podem responder e buscar soluções. É um canal de comunicação e tem como finalidade ajudar a melhorar o relacionamento e a transparência nas relações de consumo.

A reclamação mais recente foi publicada na tarde de sexta-feira (18). Com o título: "Decepção com o remake de Vale Tudo: Autora destruiu um clássico", um espectador de Paulínia (SP) escreve que "as atuações são fracas, os personagens perderam sua essência e muitos diálogos marcantes foram completamente descaracterizados".

A queixa recai também sobre personagens específicos. "A icônica Raquel, que antes simbolizava a luta pela honestidade, agora parece sem força e mal construída. Já Odete Roitman, uma das maiores vilãs da história da TV, foi reduzida a uma caricatura, sem o impacto e a elegância da versão original, a atriz que interpreta Maria de Fátima tem uma atuação péssima, sem expressão nenhuma."

A mensagem não foi respondida pela empresa, que segundo dados da plataforma, recebeu 311 reclamações nos últimos seis meses, com 0% de retorno aos clientes.

Para um espectador de Campinas, o remake está abaixo das expectativas. "Achei que iria seguir no mesmo caminho [da versão original] sem nada mudar, com os artistas top que tem, mas a escritora e o diretor estão acabando com a Globo (...) Perdi tesão de ver a novela das 9, que antes eu maratonava".

De Belo Horizonte vem uma reclamação voltada à interpretação da protagonista Bella Campos, intérprete da vilã Maria de Fátima.

"Essa novela está linda, mas veio quebrada, faltando essa personagem que fazia essa trama valer tudo. Será que só eu que estou observando isso? Será que só eu estou me sentindo enganado? Sei que vocês são especialistas e possuem profissionais supercapacitados para trazer, até o final dese remake, A GRANDE MARIA DE FÁTIMA. Sem essa personagem a novela não está valendo nada", concluiu.

Após um início claudicante, em que chegou a ter menos pontos de audiência do que a novela das seis, "Vale Tudo" vem se recuperando no ibope. No capítulo exibido na última segunda-feira (14), a trama bateu 26 pontos e 43% de participação em São Paulo, maior audiência de uma novela das nove na praça desde setembro de 2024, segundo dados do Kantar Ibope.