Filha de Flávia Alessandra diz que se sente culpada por ser nepobaby

© Reprodução / Instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nem todo nepobaby consegue lidar com tranquilidade com os privilégios que tem. Giulia Costa, 25, é filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo (1951-2012) e enteada de Otaviano Costa, e diz sentir-se culpada por isso.

Giulia participou, ao lado da mãe, do podcast WowCast, na sexta-feira (18), e revelou que, apesar de usufruir dos benefícios que os parentes famosos podem trazer, não se sente bem em várias situações.

Ela citou como exemplo o show de Lady Gaga em Copacabana, realizado em maio. Giulia disse ter se sentido mal por estar na área VIP. "Aquele mar de gente... É uma culpa que preciso ir para o banheiro chorar e depois vou ficar corroendo isso em casa por dias. Por que eu tenho e eles não?'".

Giulia, que também é artista, disse que precisa de ajuda para lidar com a situação. "Cuido disso na terapia, na psicologia, na astrologia, com as pedras. Toda vez que vem essa culpa, eu penso 'não estou fazendo nenhum mal com esse privilégio'".