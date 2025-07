Iain Armitage completou 17 anos; veja como cresceu a estrela de 'Sheldon'

© Getty Images

Apesar da fama global ter vindo com a série, sua ligação com o mundo do entretenimento começou bem antes. Apaixonado por teatro desde pequeno, Iain assistiu à sua primeira peça da Broadway em 2012, aos quatro anos. Em 2016, participou dos Tony Awards como correspondente mirim no tapete vermelho, entrevistando nomes como Glenn Close e Gloria Estefan.

Sua estreia como ator foi em um episódio de Law & Order: SVU, em janeiro de 2017, interpretando Theo Lachere, uma criança sequestrada. No mês seguinte, integrou o elenco de Big Little Lies, da HBO, como Ziggy Chapman, filho da personagem de Shailene Woodley. Em 2024, Iain e Shailene se reencontraram na Broadway, quando ele prestigiou a estreia dela na peça Cult of Love.

O grande destaque da carreira, no entanto, foi viver Sheldon Cooper na infância. Iain deu vida ao personagem entre os 8 e os 16 anos, e esteve ao lado de Jim Parsons — o Sheldon adulto — na cerimônia do Emmy de 2017, ano em que Young Sheldon estreou.

Em entrevista à People, Iain revelou que considera o trabalho como Sheldon um privilégio:

“Foi metade da minha vida, o que é meio louco, mas também incrível. Não poderia ter pedido uma forma melhor de crescer”, disse. “Me sinto muito honrado por poder viver da atuação e por trabalhar com pessoas tão incríveis.”

Além da atuação em séries, Iain também se destacou nas dublagens. Ele deu voz ao jovem Salsicha em Scoob! (2020), a Chase em Patrulha Canina – O Filme (2021) e a Wilbur na série Ghostwriter, da Apple TV+, em 2022.

Hoje, aos 17 anos, o ator segue como um dos nomes mais promissores de sua geração — e ainda coleciona fãs que o acompanham desde a infância.

