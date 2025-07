Florinda Meza repudia série que sugere traição com Roberto Bolaños: 'Fui desrespeitada'

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Florinda Meza, 76, não gostou da série "Chespirito: Sem Querer Querendo", da HBO Max. A atriz reclamou de como foi retratada na produção e demonstrou incômodo com a personagem Margarita Ruíz, apontada como amante de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) e responsável por destruir o casamento do ator com Graciela Fernández (1929-2013).

Em um post no Instagram, Florinda desabafou: "Vocês escrevem histórias pensando em como acham que deveriam ser. Eles nem sequer respeitaram meu direito de não declarar nada sobre essas questões", afirmou. "Procuraram nos arquivos e tiraram o pó de todas as entrevistas do passado, que estão em outro contexto, e usaram-nas contra mim", completou a atriz.

Ela seguiu criticando a série de oito episódios sobre o criador de "Chaves": "Na vida real, com seres humanos – não com personagens de novela –, há muitas coisas a serem levadas em conta. Embora eu me deva ao público, não sou propriedade da mídia. Meu nome, minha imagem e minha vida são meus. Quando eu tiver algo a relatar, todos saberão por mim", concluiu a intérprete de Dona Florinda.

Na produção, Margarita aparece como noiva de Mariano Casasola, diretor do programa, mas acaba se envolvendo com Bolaños durante uma viagem do elenco ao Chile. Graciela, então, começa a suspeitar da relação entre os dois.

Em uma das cenas da série, María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, e Ramón Valdés (1924-1988), o Seu Madruga, criticam a postura de Margarita nos bastidores. "Ela é a nova chefe. Quem ela pensa que é? Se não tomar cuidado, vai acabar manipulando o Roberto. Eu reconheço uma bajuladora de longe. Sei bem o que elas querem. E a Margarita vai acabar ferrando todo mundo", diz de las Nieves. "Ela é uma bruxa e vai afundar a todos", concorda Valdés.

Roberto Gómez Bolaños e Graciela Fernández foram casados de 1956 a 1977. No mesmo ano, ele iniciou um relacionamento com Florinda Meza, com quem permaneceu até a sua morte.

