Com R$ 36 milhões de custo, novo 'Mundo da Lua' vai mal em audiência na TV Cultura

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A nova versão do seriado "Mundo da Lua", um clássico infantil da TV Cultura, não tem tido bons resultados de audiência. Na TV e na internet, os números são abaixo do esperado pelo canal público mantido pela Fundação Padre Anchieta.

Na Grande São Paulo, segundo dados de audiência obtidos pela coluna, os episódios exibidos na noite de sábado estão alcançando médias de 0,5 ponto. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores na capital paulista.

No YouTube, onde os episódios estão sendo disponibilizados, a série tem um resultado muito baixo. O primeiro tem cerca de 180 mil visualizações. Os outros sequer passaram de 30 mil. O terceiro episódio, por exemplo, tem apenas 12 mil, até a última atualização desta reportagem.

A série tem um alto custo para os padrões atuais do audiovisual. "Mundo da Lua" tem aporte total de R$ 36 milhões. São R$ 1,5 milhão de custo por episódio. Ao todo, serão 24 capítulos divididas em duas temporadas de 12.

A TV Cultura espera retornar esse valor com patrocinadores e licenciamento para streaming. Ainda há negociações para que ela entre em uma plataforma.

Passados 34 anos após a série original, a história apresenta Lucas Silva e Silva, agora piloto de avião e interpretado por Marcelo Serrado, casado com Isabela (Pathy Dejesus) e pai de Emília (Sabrina Souza), que virou a protagonista infantil do projeto.

Luciano Amaral, intérprete de Lucas Silva e Silva nos anos 1990, está fora. Segundo Luciano afirmou para a coluna, a TV Cultura não lhe ofereceu um valor justo para fazer parte das gravações.

"A proposta feita ficou bem abaixo do que e praticado hoje no mercado e, durante as negociações, a produção resolveu seguir por um caminho diferente, sem a minha participação, como vem sendo divulgado", disse.

Para a coluna de Mônica Bergamo, da Folha, a TV Cultura diz que Luciano pediu três vezes mais do que era negociado. Luciano ironizou a afirmação em uma postagem no Instagram, dizendo que apenas pediu o valor praticado por outras produções.