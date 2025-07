Gisele Bündchen comemora 45 anos; saiba curiosidades sobre a maior modelo do mundo

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na primeira fila de um desfile da São Paulo Fashion Week no início dos anos 2000, Costanza Pascolato, uma das maiores autoridades do país quando o assunto é moda, dá seu veredito sobre Gisele Bündchen: "Ela é uma força da natureza".

A modelo gaúcha, que neste domingo completa 45 anos, havia acabado de sair ovacionada da passarela, onde mais uma vez mostrou ao mundo por que é considerada a maior de todas na arte de desfilar. "Ela mudou a parada, o jeito de pisar, de movimentar os braços, as mãos. Gisele começou a andar firme, cruzando um pouco as pernas, o que a gente chama de 'passada do cavalo'. Todas as supermodels começaram a imitar", contou sua ex-empresária Mônica Monteiro ao F5 em 2024.

Quem viu, viu. Gisele fez seu derradeiro desfile em 2015, também na São Paulo Fashion Week, em um espetáculo no qual foi homenageada por outras top models que fizeram parte da sua trajetória, como Ana Claudia Michels, Fernanda Tavares, Luciana Curtis, Carol Bittencourt e Carol Ribeiro. Ao final da apresentação, todas usavam camisas com imagens de Gisele e a aplaudiram à frente dos fotógrafos.

Na primeira fila, o então marido, Tom Brady ("Parabéns, amor da minha vida", disse ele) e os pais da modelo, Valdir e Vânia. Morta em decorrência de um câncer em 2024, dona Vânia foi quem levou a filha, então uma pirralha de 14 anos, para fazer seu primeiro casting. Começava ali a carreira da mais bem-sucedida modelo brasileira da história.

Ela está entre as mulheres mais ricas do mundo, com um patrimônio estimado em US$ 400 milhões e já estrelou mais de 1,2 mil capas de revista. Fama e dinheiro, no entanto, todos sabemos, nem sempre são sinônimos de saúde mental e a modelo, que quando adolescente odiava seu cabelo (acredite), teve crises de ansiedade e enfrentou um quadro de síndrome do pânico por alguns anos. A alimentação era desregrada e ela disse ter chegado "ao fundo do poço".

Hoje mãe de três, ela abraçou um estilo de vida saudável e, se não desfila mais, continua fazendo campanhas aqui e ali e dando pinta em alguns eventos no Brasil. Em 2023, foi contratada por uma cervejaria para uma ação de marketing no Carnaval carioca. Recebeu um cachê de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) para ficar duas horas no Sambódromo. Fazendo as contas, embolsou nada menos que R$ 57 mil por minuto.

Não há notícias de que o contratante não tenha ficado satisfeito com o resultado de tamanho investimento. Só se falou em Gisele no dia seguinte. Como sempre.