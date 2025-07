Record define detalhes de A Fazenda 17: reality estreia em setembro e terá 22 participantes

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os principais detalhes da 17ª temporada de A Fazenda já foram definidos pela Record. O reality continuará sendo apresentado por Adriane Galisteu e sua estreia está marcada para o dia 16 de setembro. A nova edição terá 95 episódios, com exibição até dezembro. A premiação se mantém igual: serão R$ 2 milhões para o vencedor.

A Fazenda 17 irá ao ar aos domingos às 16h, no horário atualmente ocupado pelo game show Acerte ou Caia!, de Tom Cavalcante. Nos demais dias da semana, o programa continuará sendo exibido às 22h30, de segunda a sábado.

No plano comercial enviado ao mercado publicitário, a Record destacou o desempenho digital de Adriane Galisteu, que soma mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, além de enfatizar sua boa aceitação junto ao público como justificativa para mantê-la à frente da atração. As informações são do site Na Telinha.

A emissora mantém em sigilo o nome dos participantes, mas a presença de Alexandre Frota no elenco ganhou força dias atrás, quando ele foi fotografado no estacionamento da Record. O ator Sacha Bali foi o vencedor da edição mais recente do reality, que terminou em 20 de dezembro de 2024.