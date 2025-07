Luísa Sonza processa aéreas e cobra mais de R$124 mil por transtornos

© Getty Images

A cantora Luísa Sonza, de 27 anos, está processando as companhias aéreas TAP, Swiss International Airlines e Air France, pedindo uma indenização total no valor de R$124 mil por danos morais e materiais.

O caso aconteceu no início deste ano quando Luísa tentava regressar ao Brasil mas os sucessivos atrasos e contratempos dos voos fizeram com que sofresse muitos percalços.

Tudo começou a 23 de maio quando Luísa pegou um voo do Porto para o Rio de Janeiro, com uma escala. Porém, esse voo da TAP teve um atraso de mais de 19 horas e Luíza tinha um show no dia seguinte em São Paulo. Neste caso, a artista pede quase R$ 72 mil à companhia portuguesa, alegando que não teve ajuda da parte da empresa no que diz respeito à alimentação, alojamento e transporte para um outro voo.

Sendo assim, a artista se viu obrigada a comprar um bilhete com a Swiss International Airlines que custou cerca de 3389 euros, que partia de Lisboa, com destino a Zurique, na Suiça, e faria ainda escala em Paris, rumo ao Brasil, trajeto que sofreu também alguns atrasos.

Luíza alega que só chegou ao Brasil em cima da hora do evento, o que pôs em causa o seu descanso e preparação para o show. Para além disso, teve que deixar a mãe e a avó sozinhas no Porto.

Mas os problemas não ficaram por aí. A artista perdeu ainda as suas bagagens que continham as roupas para o show, bem como medicamentos importantes. E é por esse motivo que processa a Swiss e a Air France, pedindo cerca de R$52 mil por danos morais e perdas materiais.

A equipa da cantora revela que toda esta situação a deixou com uma "tensão extrema, desgaste emocional e prejuízos profissionais".