Morre Preta Gil, cantora e empresária, aos 50 anos

© <p>Globo / Maurício Fidalgo</p>

Neste domingo (20), morreu a cantora, atriz e empresária Preta Gil, após uma longa batalha contra o câncer. A artista, que tinha 50 anos, vinha enfrentando problemas de saúde desde 2023, quando foi diagnosticada com câncer no reto.

Mesmo com remissão do câncer, após tratamento, a doença voltou ainda mais forte em agosto de 2024, em quatro outros locais do organismo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Preta é filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha e nasceu em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro. Além de cantora, a artista se destacou como apresentadora de TV, atriz e empresária, promovendo eventos como o famoso "Bloco da Preta", um dos maiores blocos de Carnaval do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Preta Gil se tornou uma voz ativa na luta contra o preconceito, defendendo pautas como a diversidade, o empoderamento feminino e o combate à gordofobia.