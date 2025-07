Mãe de Francisco, filha de Gil, avó de Sol: Saiba quem é a família de Preta

© Reprodução- Instagram

(FOLHAPRESS) - Preta Gil, que morreu neste domingo (20) aos 50 anos, é a quarta de oito filhos de Gilberto Gil e a segunda com a segunda mulher dele, Sandra Gadelha.

Do casamento com Sandra, Preta é a filha do meio. Seu irmão mais velho, Pedro, morreu aos 19 anos em 1990. A mais nova é Maria Gil, 49. Do casamento anterior, com Belina, o músico teve Nara, 59, e Marília, 58, e do casamento atual, com Flora, tem Bem, 40, Bela, 37 e José, 34.

Preta foi mãe aos 21 anos de seu único filho, Francisco, com Otávio Müller. Aos 40, tornou-se avó de Sol de Maria, primeira bisneta de Gil. Francisco, com o tio José e o primo João, forma a banda Gilsons.

No mesmo ano em que virou avó, a cantora se casou com Rodrigo Godoy. O casamento acabou em 2023. Ela também foi casada com Rafael Dragaud, de quem engravidou duas vezes, mas perdeu os bebês. Entre 2009 e 2023, foi casada com Carlos Henrique Lima.

TIOS, PRIMOS E SOBRINHOS

Entre os sobrinhos famosos estão Flor Gil, filha de Bela, e João, guitarrista dos Gilsons e filho de Nara Gil, também cantora.

Além da família Gil, Preta é prima de Luiza Possi por parte de mãe. O pai de Luiza, Líber Gadelha, que morreu de covid em 2021, era primo de primeiro grau de Sandra Gadelha.

Outras parentes famosas de Preta são Patrícia Pillar e Marina Lima. Em sua autobiografia, "Os Primeiros 50", a artista conta que Marina e ela são primas por parte de mãe e que tinha um "crush" na cantora quando adolescente. Já Patrícia Pillar é filha de Lucy Gadelha, morta em 2009 e também prima de Sandra Gadelha.

Caetano Veloso, além de padrinho de Preta, é também tio da cantora. Ele foi casado com Dedé Gadelha, irmã de Sandra, com quem teve o filho Moreno Veloso, também cantor.

