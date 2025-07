Gilberto Gil posta sobre morte da filha: "Momento difícil"

© Reprodução- Instagram

O perfil oficial de Gilberto Gil no Instagram publicou neste domingo (20) uma nota sobre a morte de Preta Gil, aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino. No comunicado, a família informou que está cuidando dos trâmites para o traslado do corpo da cantora, que faleceu em Nova York, onde realizava um tratamento experimental desde maio.

A publicação foi compartilhada também por Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, e por alguns dos irmãos de Preta, como Nara Gil.

"Nota de falecimento — É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil", dizia o texto.

A família acrescentou que, em breve, irá divulgar detalhes sobre o velório e o sepultamento:

"Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família. Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas."

Preta Gil deixa o filho, Francisco Gil, a neta Sol de Maria, a mãe, Sandra Gadelha (a Drão, como ficou conhecida na canção de Gilberto Gil), e seis irmãos: Nara, Marília, Maria, Bela, Bem e José Gil.



Morre Preta Gil, cantora e empresária, aos 50 anos A artista estava em tratamentos nos Estados Unidos, onde lutava contra um câncer Rafael Damas | 20:30 - 20/07/2025