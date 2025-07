Ivete Sangalo se despede de Preta Gil: “Te amo infinito. Siga em paz”

© Reprodução- Instagram

A cantora Ivete Sangalo foi uma das primeiras a homenagear Preta Gil nas redes sociais após a morte da amiga, neste domingo (20), aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino. Em um vídeo emocionante publicado no Instagram — onde as duas aparecem juntas no palco — Ivete escreveu um texto carregado de saudade e afeto.

“Me apaixonei por você no mesmo instante que nos encontramos. Foi fulminante e ainda é”, afirmou. “Que caminhada, hein! Eu nem sei o que escrever pra você, porque meu coração tá tão pequenininho… Mas quero lhe dizer que bom que a gente se encontrou por aqui.”

Amigas de longa data, Ivete e Preta sempre demonstraram carinho mútuo, tanto nos bastidores quanto em apresentações públicas. No texto, Ivete lembrou da coragem da amiga durante o tratamento e ressaltou a dificuldade de aceitar a perda. “Não consigo entender essas notícias sobre sua partida. A sua luz é tão forte que, mesmo com toda essa loucura, nos fortalece.”

“Você, tão corajosa, minha Pretoca, tão firme e valente. Ah, como eu vou sentir sua falta, viu”, escreveu. “Te amo infinito. Siga, meu amor, sem dores, sem tristeza. Siga em paz.”