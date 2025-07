Famosos e amigos prestam homenagens emocionadas a Preta Gil

© Reprodução- Instagram

Preta Gil faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, após passar mal dentro da ambulância a caminho do aeroporto para retornar ao Brasil. Diagnosticada com adenocarcinoma no reto em janeiro de 2023, ela vinha realizando tratamento intensivo nos EUA, entre cirurgias, quimioterapia e radioterapia.

As homenagens se espalharam pelas redes sociais:

Ivete Sangalo:

“Me apaixonei por você no mesmo instante… Você, tão corajosa … Te amo infinito. Siga, meu amor, sem dores, sem tristeza. Siga em paz.”

Carolina Dieckmann:

“Esses últimos quatro dias ao seu lado foram o maior presente… Descansa, meu amor. Vou morrer de saudade.”

Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme, uma das amigas mais íntimas de Preta Gil, escreveu um texto emocionado nas redes sociais. “Te amarei pra sempre, Tchuca…”, começou. Ela disse ter precisado se reorganizar emocionalmente para se despedir e destacou o vazio deixado pela presença vibrante e amorosa da cantora. Em tom pessoal, lamentou que sua filha não cresceria com a convivência física da “Tia Preta

Xuxa Meneghel:

“Que sua força, alegria e amor por tudo que você fez nunca seja esquecido… Você é eterna.”



Ary Fontoura:

“Preta Gil não passou por essa vida — ela dançou por ela… Vá em paz. Foi e sempre será um espetáculo.”



Astrid Fontenelle:

“Descansa na paz! O amor te guiará e, a partir de hoje, tu és a estrela mais linda do céu!”

Boninho:

“Preta querida, você já é saudade nos nossos corações… Descansa amiga!”

Valesca Popozuda:

“Você lutou tanto, brigou para viver e vai descansar em paz… Eu sei quanto você quis viver!”

Marcelo Freixo:

“Perdemos nossa querida Preta Gil, voz potente que usou sua arte contra o racismo, a homofobia, o machismo e a gordofobia.”

Tata Werneck:

“Preta era sol. Era alegria que se espalhava. Meu coração está em prantos — mas grato por ter te conhecido.”

Dona Déa

Dona Déa Lúcia ressaltou a força de Preta Gil diante da doença e agradeceu por sua amizade e alegria. Em sua homenagem, afirmou que a cantora será sempre lembrada pelo legado de coragem e determinação.

Sabrina Sato destacou a grandiosidade de Preta Gil, a quem descreveu como uma mulher à frente do seu tempo, generosa, livre e corajosa. Lembrou da capacidade da cantora de se multiplicar em afeto, da sua entrega à vida, à arte e às pessoas, e disse que ela foi uma amiga e companheira de jornada, ensinando sobre amor e verdade.

Luciana Mello:

“Preta era força, arte, combate e doçura… Vai deixar saudade e um vazio no cenário musical.”

Preta deixa o filho Francisco, a neta Sol de Maria, além de uma carreira marcada por energia, talento e engajamento social. O velório e sepultamento ainda serão divulgados pela família.

