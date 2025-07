"Já tive muito medo de morrer", disse Preta Gil em conversa com o pai

© Reprodução- Instagram

Durante sua batalha contra o câncer, Preta Gil compartilhou pensamentos profundos sobre a finitude da vida — algo que aprendeu a encarar com serenidade. Em meio ao tratamento e a um divórcio recente, ela revelou, em entrevista publicada em 2023, que a ideia da morte deixou de ser assustadora.

“Já tive muito medo de morrer. Hoje, não tenho mais. Entendo que pode acontecer mais cedo comigo, mas estou em paz. No fundo, sinto que ainda não é a hora”, disse à Marie Claire, demonstrando força diante da vulnerabilidade.

A cantora contou que foi com a ajuda do pai, Gilberto Gil, que aprendeu a falar sobre o tema com naturalidade. “Ele sempre abordou isso com tranquilidade. Tivemos muitas conversas sobre o fim da vida”, revelou. Uma das falas mais marcantes do pai a tocou profundamente: “Se estiver muito difícil pra você, e se for sua hora, aceite”.

Já em outra ocasião, durante participação no Conversa com Bial, Preta compartilhou um momento delicado vivido na UTI, em que, por chamada de vídeo, ouviu de Gil uma das falas mais reconfortantes: “Filha, a natureza é sábia. Somos parte dela. E voltamos pra ela. Isso faz parte da vida”.

Preta Gil faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, após mais de dois anos de luta contra um câncer no intestino. Ela estava em Nova York, tentando um tratamento experimental, depois de esgotar todas as possibilidades de cura no Brasil.

