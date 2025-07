"Preta me ensinou a leveza": ex-marido se despede com emoção

© Reprodução- Instagram

Rafael Dragaud, que foi casado com Preta Gil no início dos anos 2000, usou as redes sociais na noite deste domingo (20) para se despedir da cantora, que morreu aos 50 anos enquanto enfrentava um câncer. Ela estava nos Estados Unidos para uma etapa experimental do tratamento.

Na publicação, o diretor de cinema expressou a dor da perda e relembrou com carinho os momentos vividos ao lado da ex-esposa. “É uma tristeza difícil de explicar. Lá no fundo, a gente sempre acredita que algo pode mudar, que o improvável pode acontecer. Mesmo diante de tudo, ainda havia uma esperança. Mas não foi dessa vez”, escreveu.

Em tom emocionado, Dragaud descreveu Preta como uma mulher que trouxe leveza e sabedoria à sua vida. “Ela me ensinou, sem querer, a encarar a vida de um jeito mais leve. Tinha um jeito único de sorrir, de estar presente. Foi uma alegria que passou por mim como um vento bom, desses que a gente agradece em silêncio.”

O cineasta encerrou a homenagem com um tributo afetuoso: “Vai com Deus. Meu amor e meu carinho por você seguem para sempre.”

Em março, poucos meses antes da morte da cantora, os dois trocaram declarações públicas após a estreia de Tempo Rei, turnê de Gilberto Gil dirigida por Dragaud. Na ocasião, ele postou uma foto com a ex, escrevendo “Te amo”. Preta respondeu: “Amo mais. Que orgulho de você.”

