Ju de Paulla fala sobre últimos momentos de Preta Gil: "Em meus braços"

© Reprodução / Instagram

Na manhã desta segunda-feira (21), a DJ e influenciadora, Ju de Paulla, relatou os últimos momentos da cantora Preta Gil, que morreu após dura batalha contra o câncer. A amiga, que deixou o Brasil para acompanhar Preta durante tratamento nos Estados Unidos, fez um desabafo nas redes sociais.

"Que distância vai guardar nossa saudade? que lugar vou te encontrar de novo?", começou a despedida fazendo refência a música 'Sinais de Fogo', interpretada por Preta.

Jú continuou e falou sobre o tratamento da cantora nos Estados Unidos: "Há 3 meses atrás eu larguei tudo no brasil porque não teria lugar nenhum no mundo que eu queria estar que fosse ao seu lado. E assim foi até o último minuto da sua vida, eu tava lá de mão dada com você. Só a gente sabe o que a gente viveu nesses três meses", destacou.

A DJ ainda falou sobre os momentos que antecederam a morte da amiga: "Nos últimos três dias, eu vi sua luta sobre-humana. eu tava lá, dormindo do seu lado todo dia. E estive guerreando junto com você nos meus braços, literalmente. A gente tava tão esperançosa. A sua ùltima palavra foi perguntando onde eu tava, eu voltei, falei que tinha ido passar seu perfume pra ir pro brasil e te esperava lá. Por que você ia no outro voo, mas sairíamos na mesma hora e você piscou pra mim. Falei que te esperava pra gente comemorar meu aniversário hoje com o tema que você tinha escolhido pra gente comemorar. Ia ser em NY, mas os planos mudaram no meio do caminho. Não deu tempo. Eu cheguei nos EUA com você e estou voltando sem você. eu te amo pra sempre. Não sei como vai ser. Era a gente numa só estrada e forte. A estrada agora vai faltar você, vai faltar você me chamando 362682 vezes por dia meu nome e todas as variações possíveis: jude, diu, diude, bestie", desabafou.

Ju de Paulla finalizou a homenagem se despedindo de Preta Gil: "Eu prometo tentar ser forte. Eu te amo, minha luz! BESTIE, eu te amo!!! Você lutou tanto, nós lutamos juntos. Descansa meu amor descansa! seguiremos de mãos dadas."

Preta faleceu neste domingo (20), e deixa o filho Francisco, a neta Sol de Maria, além de uma carreira marcada por energia, talento e engajamento social. O velório e sepultamento ainda serão divulgados pela família.