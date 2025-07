Velório de Preta Gil deverá ser no Theatro Municipal do Rio após repatriação

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velório da cantora Preta Gil, morta neste domingo (20), aos 50 anos, deve acontecer no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense, conforme era o desejo da artista, segundo a assessoria de Gilberto Gil, pai da cantora.

A cerimônia deve acontecer nos próximos dias, assim que o corpo de Preta foi repatriado, já que ela morreu em Nova York -ainda não há uma data definida para isso, já que há uma extensa burocracia envolvida no processo.

Mais informações serão divulgadas nos próximos dias. Mas, ao contrário do que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (21), a assessoria de Gil nega que haverá um cortejo fúnebre num trio elétrico.

A artista morreu em decorrência de um câncer colorretal. Em agosto do ano retrasado, Preta havia afirmado que seu câncer havia se espalhado por quatro pontos -dois linfonodos na pelve, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Durante o tratamento, a artista viveu entre o Brasil e os Estados Unidos.

Enquanto realizava terapias, a artista chegou a participar da turnê "Nós, A Gente", que uniu três gerações da família Gil no mesmo show, e ainda da turnê em que seu pai se despediu dos palcos, "Tempo Rei". Em entrevista a este jornal, a cantora declarou que as apresentações faziam parte do seu processo de cura. "Estou enfraquecida, mas cada noite é uma dose de adrenalina, amor e afeto."