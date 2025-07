Cantor é atingido por lata no rosto e sai do show sangrando em MT

© Reprodução

Na noite de sábado (19), o vocalista da banda de forró Malla 100 Alça, Rick Rocha, foi atingido por uma lata de cerveja durante um show no município de Luciara, a 1.180 km de Cuiabá.

No momento da agressão, a equipe do artista estava gravando o show, que foi interrompido. Outros integrantes da banda pediram ajuda do público para identificar o agressor.

Nos bastidores, o cantor apareceu exibindo o rosto coberto de sangue, principalmente na região do nariz e da boca.

"Apesar de termos vivido uma noite maravilhosa, marcada por muito carinho do público e uma energia incrível, infelizmente, um episódio isolado manchou esse momento: o cantor Rick foi atingido no rosto por uma lata de cerveja, arremessada por um indivíduo. O artista foi socorrido imediatamente e, felizmente, está bem. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas, num gesto de empatia e maturidade, Rick decidiu perdoar o agressor", disse a equipe da banda em nota.