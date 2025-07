Milton Cunha é o novo jurado técnico da Dança dos Famosos

© <p>AgNews/Felipe Souto Maior</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Milton Cunha, 63, é o novo jurado técnico da Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão com Huck. Ele se junta ao time formado por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha para avaliar os 16 participantes da próxima edição da competição, que começará a ser gravada e transmitida em agosto, na Globo. "Vai ser uma alegria, um vulcão", disse ao F5 nesta segunda-feira (21).

Ele também reconheceu que participar do júri técnico não é uma tarefa fácil: "Para o bem e para o mal, nós temos a responsabilidade de definir um resultado. Tem que tirar os décimos quando vê uma falha, um erro. Não pode ser só 10, 10 e 10. São seis meses ali acompanhando toda a evolução dos participantes".

Milton afirmou estar preparado para não agradar a todos. "Vai ser engraçado levar vaia e também ser aplaudido, claro. Me vaiem, me vaiem, mas eu vou dizer o que eu acho", brincou o apresentador. "Amei o convite. Sou amigo da Ana Botafogo, do Carlinhos e do Zebrinha, e vai ser uma alegria fazer parte desse quadro. Estou adorando a papagaiada."

A Dança dos Famosos é um dos quadros mais tradicionais do Domingão. A competição foi ao ar pela primeira vez em 2005, quando o programa ainda era comandado por Fausto Silva. Em 2021, teve uma edição especial chamada Super Dança dos Famosos, que reuniu ex-vencedores e finalistas. Paolla Oliveira, campeã em 2009, venceu a edição comemorativa.

As últimas três temporadas tiveram como vencedoras Vitória Strada (2022), Priscila Fantin (2023) e Tati Machado (2024) do programa comandado por Luciano Huck.