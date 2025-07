Rosie Roche, prima dos príncipes William e Harry, morre aos 20 anos

© Getty Images

Rosie Roche, prima distante dos príncipes William e Harry, foi encontrada morta em casa na última segunda-feira (14), na região de Norton, em Wiltshire, Inglaterra. A jovem de 20 anos foi localizada já sem vida pela mãe e pela irmã, segundo revelou o jornal britânico The Sun. Próxima ao corpo, havia uma arma de fogo.

Segundo informações da polícia local, não há indícios de crime ou envolvimento de terceiros, e a morte está sendo tratada como “não suspeita”. Rosie estava fazendo as malas para uma viagem com amigos quando tudo aconteceu. Ela era neta de Edmund Roche, tio da princesa Diana, o que a tornava prima em segundo grau da princesa. Estudava Literatura Inglesa na Universidade de Durham, no norte da Inglaterra.

A morte de Rosie traz à tona outra tragédia recente que abalou os círculos da realeza britânica. Em fevereiro deste ano, Thomas Kingston — marido de lady Gabriella Windsor, prima em segundo grau do rei Charles III — foi encontrado morto aos 45 anos na casa de campo dos pais, em Gloucestershire. Ele também estava próximo a uma arma de fogo, e a polícia tratou o caso de forma semelhante, sem suspeitas de crime.

Kingston era formado em História Econômica pela Universidade de Bristol e atuou no Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido, com missão no Iraque. Casado com Gabriella desde 2019, ele era considerado uma figura respeitada e discreta no seio da família real. Na ocasião, o Palácio de Buckingham emitiu uma nota expressando profundo pesar e solidariedade com os familiares.