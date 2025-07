Parabéns, príncipe George! 12 anos do filho de William e Kate em fotos

© Getty Images

Hoje é dia de celebração na família real britânica! O príncipe George, filho mais velho de Kate Middleton e do príncipe William — e, portanto, segundo na linha de sucessão ao trono — completa 12 anos.

Na época em que a gravidez de Kate foi anunciada, ainda como duquesa de Cambridge, a notícia foi recebida com enorme entusiasmo por toda a monarquia. “Estou emocionado, encantado. Ser avô nessa fase da vida é algo muito bem-vindo. É esplêndido”, declarou Charles, hoje rei, ao comentar a novidade.

George Alexander Louis nasceu em 22 de julho de 2013, no Hospital St. Mary, em Paddington, região oeste de Londres.

Relembramos a vida do príncipe, ao longo dos anos, que se caracteriza pela sua personalidade discreta e responsável, antevendo as responsabilidades do futuro.

23 de julho de 2013: príncipe George é apresentado ao mundo



© Getty Images

Visivelmente felizes, os pais Kate e William apresentam ao mundo o filho mais velho, o príncipe George, um dia após o seu nascimento. Apesar de cansada, Catherine revela de imediato o seu instinto maternal.

23 de outubro de 2013: o batizado do príncipe George

© Getty Images

William e a mulher, Catherine, chegam à Capela Real do Palácio Real de St. James, em Londres, para o batizado do príncipe George, aos três meses de idade. A cerimônia, com portas fechadas, contou com os familiares e amigos mais próximos dos duques de Cambridge.

25 de abril de 2014: primeira viagem ao exterior

s © Getty Images

William e Kate na chegada a Camberra, Austrália, na primeira viagem real ao exterior feita pelo príncipe George.

2 de maio de 2015: George conhece a irmã, a princesa Charlotte



© Getty Images

O príncipe William na chegada ao Hospital de St. Mary após o nascimento da irmã mais nova, a princesa Charlotte.

14 de junho de 2015: as brincadeiras do príncipe George



© Getty Images

Príncipe George brinca durante um jogo de polo solidário em Tetbury, Inglaterra.

5 de julho de 2015: o lado traquina de George em batizado de Charlotte



© Getty Images

Esta é uma das fotografias mais populares do príncipe George. Foi captada no dia 5 de julho de 2015 no batizado da irmã, a princesa Charlotte, na Igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham Estate.

22 de abril de 2016: o encontro com Barack Obama...de pijama



© Getty Images

Durante uma visita oficial do presidente dos Estados Unidos Barack Obama ao Reino Unido, o príncipe George foi fotografado no Palácio de Kensington, brincando, enquanto os convidados conversavam com William e Kate.

25 de dezembro de 2016: príncipe George, o guloso

© Getty Images

O príncipe George aproveita uma guloseima na saída da missa de Natal, na Igreja de St. Marks em Bucklebury, Berkshire.

2 de outubro de 2016: a paixão pelos helicópteros

© Getty Images

Desde muito cedo que o príncipe George se revelou fascinado pelos helicópteros, herdando desta forma o gosto do pai, William, que chegou a pilotar helicópteros de serviços de emergências antes de se casar com Kate Middleton.

20 de maio de 2017: o pagem das alianças

Príncipe George foi um dos meninos das alianças no casamento da tia, Pippa Middleton, que aconteceu na Igreja de St Mark, em Englefield Green, England.

© Getty Images

17 de julho de 2017: viagem à Polônia



© Getty Images

O príncipe George durante uma viagem oficial à Polônia e à Alemanha. A fotografia foi captada em Varsóvia.

7 de setembro de 2017: primeiro dia de escola



© Getty Images

O príncipe George no seu primeiro dia de escola, na Thomas's Battersea, na companhia do pai, o príncipe William, enquanto conhecem aquela que foi a sua professora.

19 de maio de 2018: casamento do tio Harry e de Meghan Markle



© Getty Images

O príncipe George no casamento do tio, o príncipe Harry, com Meghan Markle na Capela de St George, no Castelo de Windsor.

5 de setembro de 2019: primeiro dia de escola... com a irmã



© Getty Images

O príncipe George regressa à escola desta vez na companhia da irmã, a princesa Charlotte. Os dois frequentaram a Thomas's Battersea, em Londres, tendo entretanto mudado de instituição.

8 de junho de 2019: príncipe George no Trooping the Colour

© Getty Images

George assiste ao espétaculo tradicional da Força Aérea, durante a celebração oficial do aniversário do monarca britânico.

11 de julho de 2021: final da Euro2020



© Getty Images

Dada a pandemia, a final da Euro 2020 foi adiada para o ano seguinte, partida à qual George e os pais, Catherine e William, tiveram a oportunidade de assistir. O príncipe sempre adorou futebol, paixão que lhe foi transmitida pelo pai.

10 de julho de 2022: Torneio de Wimbledon



© Getty Images

Para além do futebol, o tênis é outro esporte que merece a atenção do herdeiro ao trono, conforme se pode ver pela expressão de George.

19 de setembro de 2022: a despedida da bisavó, a rainha Elizabeth II



© Getty Images

O príncipe George teve a oportunidade de se despedir da avó, a rainha Elizabeth II, no funeral de Estado que aconteceu na Abadia de Westminster, em Londres.

6 de maio de 2023: coroação do rei Charles III e da rainha Camilla

© Getty Images

O príncipe George foi um dos pajens na coroação do avô, o rei Charles III. Na imagem cumprimenta a multidão na varanda do Palácio de Buckingham em um dia de grande celebração.

15 de junho de 2024: Trooping the Colour em homenagem a Charles III



© Getty Images

O príncipe não faltou à celebração oficial do aniversário do avô, o rei Charles III. A fotografia foi captada durante a parada oficial que acontece todos os anos.

25 de dezembro de 2024: George aparece já quase um adolescente



© Getty Images

Esta fotografia mostra como o filho mais velho de William e Kate tem crescido a olhos vistos. O príncipe prepara-se para entrar na fase da pré-adolescência e assim abraçar novos desafios.

5 de maio de 2025: O encontro com veteranos



© Getty Images

Este foi um dia importante na vida do príncipe George. Durante um evento no Palácio de Buckingham, no qual a família real britânica recebeu vários veteranos, o jovem juntou-se aos pais e conheceu as histórias de vários convidados. Aos poucos, a sua agenda de eventos começa se intensificar.