Stephen Colbert xinga Donald Trump no 'The Late Show' após cancelamento

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Stephen Colbert reagiu aos comentários de Donald Trump, que celebrou o cancelamento do "The Late Show", comandado pelo humorista desde 2015. "Vá se foder", disse, durante uma fala no programa desta segunda-feira (21).

Na sexta (18), o presidente dos Estados Unidos havia celebrado a decisão da emissora CBS de cancelar o programa. "Eu absolutamente adorei que Colbert foi demitido. O talento dele era ainda menor que sua audiência", publicou em sua plataforma, Truth Social.

Em um monólogo, Colbert respondeu ao comentário com ironia. "Como ousa, senhor? Um homem sem talento seria capaz de compor o seguinte comentário satírico?". Então, olhando para a tela, disse "vá se foder" -o palavrão foi bipado. A plateia aplaudiu e começou a entoar o nome do apresentador.

Trump também havia dito que espera que Jimmy Kimmel seja o próximo a ter seu programa cancelado. Colbert disse "absolutamente não", pois ele seria "o mártir" desta causa. "Só há espaço para um nesta cruz. E a vista daqui de cima é fantástica. Posso ver sua casa!"

O apresentador então disse que a emissora "cometeu um erro" por ter "deixado [ele] vivo". "E agora, pelos próximos dez meses, não tenho amarras. Finalmente posso falar a verdade crua e dizer o que realmente penso sobre Donald Trump, começando agora: eu não gosto dele. Não tem as habilidades para ser presidente. Não é uma boa escolha, só isso."

O fim do programa foi anunciado nesta quinta (17). Colbert assumiu "The Late Show", no ar desde 1993, após a aposentadoria de David Letterman. O último episódio deve ser exibido em maio de 2026.

A CBS, que pertence à Paramount, disse que o cancelamento foi "puramente uma decisão financeira". No programa desta segunda, Colbert disse que "sempre foram ótimos parceiros", mas questiona: "como poderia ser puramente uma decisão financeira se 'The Late Show' é o número um em audiência?"

Após o anúncio do cancelamento, o jornal New York Post relatou que "The Late Show" perdia entre US$ 40 milhões e US$ 50 milhões por ano. "Eu poderia entender perdermos US$ 24 milhões, mas onde a Paramount teria possivelmente gastado os outros US$ 16 milhões -ah, sim", afirmou Colbert.

O apresentador se refere ao acordo de US$ 16 milhões feito entre a Paramount e Donald Trump. O presidente acusou o conglomerado de mídia de editar de forma enganosa uma entrevista do programa 60 Minutes com a ex-vice-presidente do país, Kamala Harris.

Em 14 de julho, três dias antes do anúncio do cancelamento de "The Late Show", Colbert havia dito que o acordo entre a Paramount e Trump era um "grande e gordo suborno". A empresa-mãe da CBS requer aprovação do governo dos Estados Unidos para realizar uma fusão com a Skydance Media.

Uma das convidadas, a atriz Sandra Oh, também reagiu o cancelamento do programa. "Para a CBS e Paramount: uma praga sobre ambas as suas casas. E também uma maldição sobre todos aqueles a quem eles servem", afirmou, fazendo referência a uma frase da peça "Romeu e Julieta", de William Shakespeare.

A notícia também repercutiu no meio político. A senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, sugeriu que "The Late Show" foi cancelado para que a fusão entre a Paramount e Skydance Media fosse aprovada. "Os EUA merecem saber se o programa foi cancelado por razões políticas", afirmou.