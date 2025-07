Mãe de Samantha Schmutz discute com seguidor que chamou filha de encrenqueira

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mãe de Samantha Schmütz, Dalva Schmütz defendeu a filha e bateu boca com um seguidor na rede social. Tudo por conta de uma crítica à escalação da atriz para o musical "Dreamgirls", cuja estreia acontece na próxima semana.

Numa postagem feita pelo Teatro Santander e que também foi compartilhada pelo perfil de Samatha, um internauta afirmou não ter gostado de ver a artista como protagonista e lembrou que ela é mais caracterizada por papéis de teor cômico.

"Não acredito que chamaram o Juninho Play para fazer 'Dreamgirls'. Ela vai estragar tudo. Coloquem outra no lugar dela", escreveu ele ao relembrar personagem do Zorra Total (Globo).

Ao ler, Dalva, a mãe, defendeu a filha. "Não fale sem saber dos fatos. Minha filha é maravilhosa. Tente conhecer a verdade. Ela não se resume ao Juninho Play. Samantha é uma artista completa. Mais respeito", pontuou.

Em resposta, o seguidor continuo com as críticas. "Sua filha é encrenqueira, isso sim. Arruma confusão com todo mundo. Quem não lembra da treta com a Juliana Paes? Converse com sua filha, aconselhe-a a buscar domínio próprio e inteligência emocional. Parece que ela faltou nessa aula", publicou.

A produção nacional de "Dreamgirls" tem estreia marcada para 31 de julho, no Teatro Santander, em São Paulo. O musical, inspirado na Broadway, ficou popular após a adaptação cinematográfica de 2006. Na ocasião, Beyoncé e Jennifer Hudson foram as estrelas principais.

RELEMBRE ALGUMAS POLÊMICAS

Vale lembrar que Samatha acumula algumas discussões públicas. Em 2021, criticou Juliana Paes por defender a médica Nise Yamagushi, que participou da CPI da Covid no Senado. Na ocasião, sem citar nomes, se dirigiu a "uma colega" que disse ser "covarde, desonesta e criminosa".

Na mesma época de Covid-19, Samantha criticou -e depois pediu desculpas- Deborah Secco por continuar publicando "dancinhas" em meio à situação que o Brasil vivia.

Em 2022, detonou Juliette após a ex-BBB dizer no Altas Horas (Globo) que, "como artista" sentia-se na obrigação de participar "de tudo aquilo que refletisse na sociedade". Juliette chegou a fazer uma ressalva ao se incluir no rol dos artistas. "Ainda estou me tornando". Schmutz postou: "Acho ótimo ela se posicionar... Mas ela é artista?".

A mais recente treta é entre Samantha e Cacau Protásio, que por anos trabalharam juntas no humorístico Vai que Cola (Multishow). Cacau saiu da produção neste ano.

Nas últimas semanas, Cacau Protásio e Samantha Schmutz, atrizes longevas do projeto, voltaram a ter problemas, como já havia acontecido anteriormente. Ambas reclamaram do comportamento da outra. O clima, de fato, estava ruim fazia algum tempo.

Em algumas postagens de Samantha em seu perfil no Instagram, pessoas costumam escrever que são do "time Cacau", uma forma de provocar a atriz.