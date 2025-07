Leo Dias faz desabafo: "Eu não achei que eu ia chegar aos 50 anos"

© Reprodução / SBT

Nesta segunda-feira (21), o programa 'No Alvo', do SBT, recebeu o jornalista Leo Dias. Admirado por uns, criticados por outros. Muitos artistas o bajulam por medo. Outros, por conveniência. Inimigos? Não faltam. Durante a entrevista, o comunicador abriu sua intimidade e revelou todas as suas verdades.

Durante a atração, o jornalista falou sobre sua carreira, família e temas polêmicos, como uma reportagem sobra a atriz Klara Castanho.

Confira alguns trechos, em formato pingue-pongue, do segundo episódio de “No Alvo” com Leo Dias:

‘Falem bem ou falem mal, mas falem de mim’. Esse ditado faz sentido nos dias de hoje?

Não mais. Eu acho que eu não preciso provar mais nada para ninguém sobre o meu jornalismo. Por mais que por muito tempo me acusaram de especulação, hoje as pessoas não duvidam de mim. Essa era a minha grande questão no início da minha carreira, eu odiava. Você podia me chamar de qualquer coisa, menos de mentiroso. Hoje, eu estou tranquilo quanto a isso. As pessoas sabem que eu não minto.

Você tem medo das suas verdades?

Não. Eu não tenho medo das minhas verdades. Eu não gosto de ser o centro da notícia, porque é ruim. Eu acho desagradável. Agora, a fama trouxe benefícios para a minha vida. E sempre trará benefícios no dia a dia, até mesmo financeiros. Eu acho que o fato de hoje o Brasil quase todo saber quem é Leo Dias tem um benefício, mas também tem uma parte ruim. Mas eu tenho que admitir que a minha vida hoje é bem melhor do que no passado. No passado, as pessoas achavam que eu era odiado. Hoje, circulando pelo Brasil, eu vejo que quem me odeia eu não conheço ou então está do outro lado da telinha, da internet, que não tem nada para fazer o dia inteiro na vida.

Quais eram os sonhos do pequeno Leo, o filho do seu Helmo?

Os sonhos do pequeno Leo, o sonho era ser aceito. Eu sempre me achei colocado de lado, em quase tudo na minha vida. Eu sempre precisei ser aceito. Como o melhor, como o mais querido, como o mais desejado, pelo menos. Esse era o meu sonho.

Você disse que o maior objetivo da sua vida era dar orgulho para sua mãe. Você conseguiu?

Eu acho que eu dei orgulho para minha mãe, porque ela talvez não tivesse a noção completa de que tinha muita gente que questionava e questiona o meu trabalho. Mas eu acho que sim, acho que eu dei orgulho para minha mãe.

No camarim das celebridades, você é mais temido ou você é mais bajulado?

Eu acho que são duas coisas que podem correr uma ao lado da outra. Eu sou um pouco temido e eu sou bajulado da mesma maneira. Mas isso ficou tão para trás. Eu acho que essa questão do ‘temido e bajulado’ é tão anos 2000. Estamos em pleno 2025. Eu construí a TV Leo Dias. E as pessoas estão vendo uma nova versão minha, porque os cortes que viralizam na internet sempre mostram o Leo muito alterado, muito nervoso, exacerbado. E as pessoas acham que eu sou aquilo. Eu não sou os cortes que aparecem na internet.

Quando o Leo Dias fala, a fama da pessoa explode. Você já se arrependeu de ter dado palco para quem realmente não merecia, Leo?

Já. Eu dei muita visibilidade a muita gente que eu falo: ‘meu Deus do céu’... Mas não peça nomes, por favor.

Aqui, você sabe, trabalhamos com nomes.

Eu me arrependo de ter dado muita fama para a Deolane.

Qual foi a manchete que você soltou e depois pensou: ‘Nessa, eu exagerei’?

Ah, gente... Vocês sabem, né? Eu preciso dizer isso aqui, né?

Precisa, sim.

Klara Castanho

É o seu maior arrependimento, esse?

Eu não menti. Eu liguei pra ela [Klara]. Eu guardei essas informações por meses. Mas eu exagerei, porque as pessoas não estão preparadas para toda a verdade do mundo. E eu invadi demais a privacidade dela.

Qual notícia mais rende?

Traição, é óbvio, porque todo mundo se coloca no lugar. Todo mundo quer saber com quem você se deita. E quando você se deita com alguém com quem você não fez jura de amor, é mais interessante ainda.

Quando você foi flagrado traindo seu namorado em 2023, como foi sentir o gosto amargo de estar do outro lado da manchete?

Ai, meu Deus, foi péssimo. Foi péssimo. Mas eu estava bêbado, então está tudo bem. A desculpa não é da bebida. Era um relacionamento intercontinental. A pessoa nem morava no Brasil. Então é muito difícil você manter uma fidelidade intercontinental. É o que eu acho.

E quantos famosos já foram enlaçados pelo seu charme?

Seu já tive um relacionamento com algum famoso? Não, isso não.

Certeza?

Certeza quase absoluta. Quase absoluta. É porque não é famoso. Mas o meu charme, o meu carisma, ele surge na entrevista. É na entrevista que eu consigo desdobrar a pessoa. As pessoas geralmente no início de uma entrevista comigo chegam muito nervosas, muito com o pé atrás. E eu vou desdobrando, eu vou amaciando a fera, até que eu chego à pergunta que eu mais preciso fazer. E eu acho que o meu charme e o meu carisma surgem muito mais na entrevista.

E nesses momentos nunca rolou uma ‘ficadinha’?

Não. Mas eu já fiquei com autor de novelas, mas há muitos anos atrás. Mas isso não tem nem por que contar isso aqui.

Você já sofreu ameaças de violência física? Alguma realmente tirou o seu sono?

Já sofri. Já fui agredido. Já fiz boletim de ocorrência. Por uma socialite. No Rock in Rio, uma vez. Eu já sofri ameaças de uma pessoa, que era o ex-marido da Suzana Vieira. Que não está mais vivo. Já sofri ameaças de uma outra pessoa, também muito perigosa, esse sim está vivo. Mas era um momento de um Leo Dias muito ‘faca na caveira’.

Você temeu pela sua vida?

Teve uma situação que eu não pude sair da redação, que a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro interveio e eu não pude sair da redação por algumas horas, até que a situação tivesse sido acalmada. Mas isso quando eu era jornalista do jornal Extra, do Grupo Globo, no Rio de Janeiro.

Você pode explicar um pouco mais de sua história?

Eu não gostaria, porque a pessoa está viva, e a pessoa ainda é perigosa e ela tem relação direta com uma celebridade.

Sua psicóloga mencionou que o seu trabalho é insalubre?

Insalubre? Eu estou fazendo com que meu trabalho seja mais saudável para a minha vida. Eu estou me poupando de entrar em determinados assuntos que vão trazer um prejuízo à minha saúde mental. Então, eu estou buscando o equilíbrio. Esse é o meu objetivo, o equilíbrio entre a minha saúde mental e a minha profissão. Esse é o grande desafio da minha vida, o equilíbrio da minha saúde mental.

Bom, Leo Dias, você é um homem corajoso e admitiu publicamente o seu problema com as drogas. Qual foi o seu momento mais difícil?

O momento mais difícil foi no carnaval de 2012, se eu não me engano, que eu tinha que comparecer à Sapucaí para trabalhar e eu não apareci nenhum dia, porque eu fiquei usando droga em casa. E na quarta-feira de cinzas, eu fiz a minha mala e fui andando da minha casa à clínica de reabilitação, onde eu me internei voluntariamente em uma clínica de reabilitação, sozinho, andando no meio da rua.

A sua mudança para Pernambuco tem a ver com as drogas?

Tem a ver com as drogas. O Rio de Janeiro não estava me fazendo bem. Foi em plena pandemia em 2020, todo mundo dentro de casa, e eu me afundando ainda mais no vício. E eu tive sempre uma conexão muito forte com o mar, com o litoral. Eu precisava sair do Rio de Janeiro e eu tive ajuda de algumas pessoas que me tiraram do Rio de Janeiro. Eu ainda tenho uma casa, um apartamento no Rio de Janeiro. Mas eu apareço lá muito pouco, muito pouco. O Rio de Janeiro não me fez bem nesse sentido.

Pessoas públicas também têm direito à privacidade? O que você acha?

Da porta de casa pra dentro, tem. Da porta de casa pra fora, não. Se elas são pessoas públicas…

Onde você vê o Leo Dias daqui 10 anos?

Parando. Eu espero parar em 10 anos. 60 anos de idade, eu acho que é o tempo.

E na vida pessoal, você pretende ainda ter filhos?

Ter filhos, não sei. Uma coisa que eu nunca falei pra ninguém é que o personagem Leo Dias, ele é muito forte, e ele afasta e prejudica muito a minha vida pessoal, porque as pessoas acham que vão se relacionar com Leo Dias, além dos outros problemas da minha vida. Eu acho que quando eu estiver me afastando um pouco dessa vida de Leo Dias e eu me tornar mais o Leonardo Antônio, a minha vida pessoal vai ser o foco dela. E aí sim, talvez eu possa pensar em filhos.

Leonardo Antônio é solitário?

Leonardo Antônio é solitário e nem por isso é ruim, não, tá? Eu adoro ficar sozinho. Claro que tem momentos que eu preciso de gente, mas o silêncio, depois de um dia de trabalho exaustivo, é gratificante. Não ouvir a voz de ninguém é absolutamente benéfico para minha saúde mental.

Como o fofoqueiro faz pra esconder a fofoca sobre ele mesmo?

É fácil esconder fofoca. É só não contar pra ninguém.

Depois da internação por pneumonia, por que tanta emoção no seu retorno à TV?

Eu estou numa fase emocionada. Eu acho que não é só por causa da internação. É porque eu estou completando 50 anos. Eu não achei que eu ia chegar aos 50 anos.

Em 2025, qual foi a sua maior emoção?

Eu acho que a minha maior emoção foi quando eu estreei o meu canal, quando eu lembrei da minha mãe e quando eu lembrei que o dinheiro que entrou na minha conta e, que mudou a minha vida, caiu na conta no dia do aniversário da minha mãe, dia 19 de julho de 2024, um mês antes dela falecer. E eu lembrei tudo isso no dia da estreia do meu canal. Acho que esse foi o dia mais emocionante da minha vida em 2025.