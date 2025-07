Morre o cantor Ozzy Osbourne aos 76 anos

© <p>Getty Images </p>

Na tarde desta terça-feira (22), morreu o músico britânico Ozzy Osbourne, semanas após a reunião da banda Black Sabbath, que se despedia dos palcos. O cantor sofria de doença de Parkinson e teve outros problemas de saúde nos últimos anos, incluindo complicações com ferimentos após uma queda em 2019.

A morte de Ozzy, que 76 anos, foi confirmada pela família. Numa declaração citada pela Sky News, os familiares do músico dizem que este morreu "rodeado de amor".

A causa da morte do cantor não foi revelada e ainda não há informações sobre o velório e enterro do astro do heavy metal.

Ozzy Osbourne

A imagem de Ozzy Osbourne, conhecido como o 'Príncipe das Trevas', fez dele um dos vocalistas mais icônicos de todos os tempos.

John Michael 'Ozzy' Osbourne e a banda 'Black Sabbath' foram pioneiros no Heavy Metal e gravaram álbuns como 'Paranoid' ou 'Master of Reality'. Depois, em 1979, decidiu seguir uma carreira a solo onde também teve grande sucesso com músicas como 'Crazy Train' ou 'No More Tears'.

Fora dos palcos, Ozzy Osbourne era também uma estrela no reality show 'The Osbournes', que acompanha a vida da sua família em Los Angeles, nos Estados Unidos. Era também conhecido pelas suas anedotas e por ter mordido um morcego durante uma atuação.