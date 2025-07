Filha de Junior Lima e Monica Benini é diagnosticada com síndrome rara nos rins

© Divulgação

(FOLHAPRESS) - Junior Lima e Monica Benini compartilharam uma notícia delicada com os fãs nesta terça-feira (22): a filha do casal, Lara, de três anos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que afeta os rins. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os dois relataram como foi o processo até a descoberta e fizeram um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce.

"A gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. O olho dela inchava, levamos em alergista e pediatra, até que investigando descobrimos que se tratava da síndrome nefrótica", contou Monica. A doença, caracterizada pela perda excessiva de proteínas pela urina, pode causar inchaços pelo corpo e, se não tratada, trazer complicações graves.

O tratamento, segundo o casal, é intenso e nem todas as crianças respondem bem. Junior, emocionado, revelou que a família passou por momentos difíceis até receber a boa notícia: "Graças a Deus, a Lara respondeu bem ao tratamento, está super bem e em remissão".

No vídeo, os dois destacaram que o objetivo da exposição pública é alertar outros pais sobre os sinais da síndrome e buscar a investigação de outras doenças raras. "Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença", aconselhou o casal.

Eles também pediram boas vibrações dos fãs e disseram que estão tomando os cuidados necessários para restabelecer a saúde da filha, especialmente durante a turnê "Solo", de Junior. Como parte dos protocolos, o uso de máscaras será mantido para evitar viroses e proteger Lara, que está com a imunidade comprometida por conta do tratamento.

Além de Lara, o casal também é pai de Otto, de 7 anos.