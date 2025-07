Elton John e outras lendas da música lamentam a morte de Ozzy

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos, Ozzy Osbourne. Nas redes sociais, famosos se pronunciaram sobre a morte.

"Te amo, Ozzy Osbourne. Todo meu 'aloha' para Sharon e família. Muito grato. Descanse em paz", postou Jason Momoa.

"É muito triste saber da notícia do falecimento de Ozzy Osbourne. Ele era um amigo querido e um grande pioneiro que garantiu seu lugar no panteão dos deuses do rock -uma verdadeira lenda. Ele também foi uma das pessoas mais engraçadas que já conheci. Sentirei muita falta dele. Para Sharon e família, envio minhas condolências e meu amor", declarou Elton John.

"Estou com o coração partido e sem palavras. Meus pêsames à família Osbourne. Descanse em paz, meu amigo", publicou Shavo.

"Fiquei muito triste ao saber da morte de Ozzy Osbourne. Que lindo show de despedida ele teve no Back To The Beginning em Birmingham", disse Ronnie Wood.