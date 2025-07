Ozzy Osbourne sofria de Parkinson desde 2019 e teve lesões agravadas pela doença

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Ozzy Osbourne, morto nesta terça-feira (22), revelou em 2020 que havia sido diagnosticado com Parkinson II, uma forma da doença de Parkinson, após sofrer complicações por uma queda em seu banheiro, em 2019.

Naquele ano, ele havia sido hospitalizado outras vezes. A primeira se deu em função de uma gripe, enquanto a segunda aconteceu por conta da queda, que o obrigou a passar por uma série de cirurgias. O acidente doméstico agravou lesões anteriores, sendo a mais grave aquela que sofreu em 2003, após um acidente de quadriciclo que lesionou o seu pescoço.

Em 2020, o líder da banda Black Sabbath e ícone do heavy metal compartilhou sua condição com o público durante uma edição do programa Good Morning America. "Eu tive que fazer uma cirurgia no pescoço, que estragou todos os meus nervos. Descobri que tenho uma forma leve de...", disse ele.

Sua esposa, Sharon Osbourne, completou a frase e explicou que se tratava de Parkinson II. "É o Parkinson II, que é uma forma de Parkinson. Existem tipos diferentes da doença. Não é uma sentença de morte de forma alguma, mas afeta certos nervos do seu corpo."

Durante o programa, Ozzy ainda detalhou que a cirurgia determinava uma série de medicamentos em sua rotina e que se sentia aliviado por enfim tornar público o diagnóstico.

"Esconder as coisas é difícil, você se sente inadequado, se sente culpado. Eu não sou bom com segredos. É como se eu estivesse ficando sem desculpas. Estou melhor agora por reconhecer que tenho um caso de Parkinson", afirmou.

O artista disse ainda que se sentia frustrado com as limitações impostas pela doença. Na época, ele se preparava para retornar aos palcos depois do adiamento de sua turnê que estava prevista para 2019.

"Vindo de uma classe trabalhadora, odeio decepcionar as pessoas. Odeio não fazer o meu trabalho. Quando vejo minha esposa indo trabalhar, meus filhos indo trabalhar, isso me deixa triste porque não posso contribuir com minha família. Estou muito melhor agora do que em fevereiro passado. Eu estava em um estado chocante", adicionou Ozzy.

No último mês de fevereiro, ele revelou que não conseguia mais andar por conta da doença, e admitiu ter vivido décadas de abuso de drogas e álcool. Ozzy passou diferentes períodos em clínicas de reabilitação. Ele também teve que lidar com diferentes lesões de coluna que sofreu durante a carreira.

A causa de sua morte ainda não foi divulgada.