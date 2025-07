'Você sorriu, e eu nunca vou esquecer esse sorriso', diz filho de Preta Gil

© Reprodução- Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho único de Preta Gil (1974-2025), Francisco Gil se pronunciou nas redes sociais na noite desta terça-feira (22) e compartilhou detalhes dos últimos momentos de vida da mãe, que morreu neste domingo (20). O músico, que usa o nome artístico Fran, prestou uma homenagem à cantora, destacando sua força, generosidade e o amor incondicional que ela dedicava à família, aos amigos e ao público.

"Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. Você segurava minha mão com força... e eu sem entender de onde você estava tirando aquela força", escreveu o neto de Gilberto Gil. "Já faz muito tempo que venho tentando entender de onde vem essa sua força toda... e agora entendo. O motor da sua vida sempre foi o amor. Amar sempre foi o seu maior dom. O amor, pra você, sempre foi ação -nunca paralisia."

Em outro trecho, Fran descreveu a intensidade com que a mãe viveu: "Você foi implacável amando. Sua força vinha da vontade de viver, de ver sua neta Sol de Maria crescer, e vinha também da gente, que estava lutando junto com você. De um país inteiro que torceu... e assim lutou junto também. Esse amor chegou até nós -a rede de apoio mais linda, que você construiu."

O cantor também falou sobre a generosidade da mãe, que recebeu um diagnóstico de câncer colorretal em janeiro de 2023: "A sua compulsão era a generosidade. Ter o seu amor foi um impacto grande pra qualquer um, e eu nunca me incomodei de dividir ele com ninguém, porque foi você quem me ensinou que o amor não se limita", lembrou e exaltou o orgulho de ser filho de Preta. "Você foi -e será sempre- tão amada, mãe. Que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você. Minha melhor amiga."

No relato, o vocalista da banda Gilsons ainda relembrou a despedida: "Eu estava com muito medo... mas determinado a encarar tudo com você. E a gente encarou, mesmo com você tentando me poupar. Eu me despedi de você e tentei fazer com que você não percebesse... claro que você percebeu. E claro que esperou que eu fizesse isso para poder partir. Você sorriu, e eu nunca vou esquecer desse sorriso. Seu olhar tinha muito mistério... mas entendi. A gente sempre se entende... assim como nesse exato instante. No seu adeus também havia um até logo. Presença absoluta que agora só muda de perspectiva."

Ao final, Fran compartilhou uma frase dita por Gilberto Gil, pai de Preta: "Seu olhar também tinha a curiosidade de sempre... e muita coragem pra encarar o que estivesse por vir. E foi assim que você deu seu jeito de me proteger e me deixar seguro de que -como sempre- você sabia bem o que estava fazendo. O seu tempo foi esse... e foi intenso. Como disse seu pai pra mim depois de você partir: 'Que agora venham os 50 bilhões de anos'."

O músico encerrou o texto com uma despedida comovente: "Estenda-se infinito, mãezinha. A gente que é de axé sabe que a morte não é um fim. As fotos são dessa última semana. A primeira foi a última com a Sol, e a segunda foi a nossa última foto."

